Мария Погребняк прошлась по улице в весьма пикантном наряде

34-летняя блогерша и светская львица не стала устраивать никакие скандалы, однако это событие все равно широко обсуждалось. Возможно, потому, что женщина достаточно быстро нашла замену своему бывшему мужу-спортсмену, в браке с которым прожила целых 17 лет.Несколько дней назад на странице разведенной, но не свободной Марии появилась серия новых пикантных снимков. Погребняк прошлась по улицам города в максимально коротком наряде светло-голубого цвета. Из аксессуаров на блогерше были солнцезащитные очки и туфли на высоком каблуке.В описании к фотографиям Мария поразмышляла на тему любви к себе. Светская львица считает, что в современном мире женщины отдают много энергии и ресурсов окружающим, при этом забывая о себе.«Как мы можем дарить счастье другим, не получая его сами? Нужно обязательно выделить хотя бы один день в неделю только для себя, например пусть это будет воскресенье», - написала она.Судя по комментариям, не все подписчики читали глубокий и проникновенный текст Марии. Многие отметили, что мама троих детей выглядит крайне неуместно: «Почему-то после разводов женщина начинает оголяться?», «На важные темы, как всегда, надо вещать именно в трусах, иначе тема не усвоится», «Кощей».