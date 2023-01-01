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Певица Анита Цой разъехалась с мужем

Сегодня, 11:09
52-летняя певица Анита Цой уже более 30 лет замужем за Сергеем Цоем.

Певица Анита Цой разъехалась с мужем
Артистка пошла под венец в 19 лет, и брак с предпринимателем для нее первый и единственный. Однако недавно исполнительница в беседе с журналистами призналась, что давно с супругом не живет.

Как оказалось, несколько лет назад Анита приняла решение разъехаться с Сергеем.

Певица Анита Цой разъехалась с мужем


Певица пояснила, что у них достаточно большой участок, поэтому была возможность построить на нем еще одни дом. Туда то мужчина и переехал. По словам артистки, с тех пор их отношения стали гораздо крепче.

«Мы копируем императорскую семью. Ее члены никогда не жили вместе. У нас тоже была возможность построить несколько домов, и я не живу постоянно с мужем. Он, по примеру императора, обитает по соседству, в доме рядом. Разъехаться было хорошим решением, потому что так мы друг от друга не устаем», — пояснила Анита.

Певица Анита Цой разъехалась с мужем


Певица уточнила, что это полностью ее идея. Анита привыкла работать ночью, в то время как ее супруг, как и многие люди, обычно в это время спит.

Однако артистка отметила, что они все равно часто видятся с Сергеем. Все свободное вечернее время муж Аниты проводит в ее гостиной, а уже ночевать уходит в свой дом.

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Ключевые слова: Анита Цой, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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