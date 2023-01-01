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Принцесса Беатрис появилась на публике в полупрозрачном платье

Сегодня, 14:13
Несколько дней назад 35-летняя принцесса Беатрис появилась на благотворительном мероприятии Art of Wishes Gala.

Принцесса Беатрис появилась на публике в полупрозрачном платье
Компанию внучке Елизаветы II составил ее супруг - 39-летний Эдоардо Мапелли-Моцци.

Для выхода в свет принцесса выбрала кружевное платье бледно-голубого оттенка. Из аксессуаров на Беатрис были лодочки с острыми носами, маленький клатч и сережки. Несмотря на столь скромный наряд, ножки представительницы королевской семьи спокойно можно было разглядеть.

Принцесса Беатрис появилась на публике в полупрозрачном платье


Супруг принцессы появился на светском вечере в классическом костюме-двойке.

Принцесса Беатрис появилась на публике в полупрозрачном платье


После того, как фотографии Беатрис и Эдоардо появились в Сети, образ принцессы стали активно обсуждать. Поклонники в основном писали лишь положительные комментарии: «Интересный образ, по-королевски роскошно!», «Прозрачное платье может быть и не вульгарным! Всем бы селебрити на заметку», «Беатрис светится от счастья».

← Татуированный сын Елены Яковлевой пок...

Ключевые слова: принцесса Беатрис, Эдоардо Мапелли-Моцци, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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