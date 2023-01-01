Анджелина Джоли изменилась до неузнаваемости

Анджелина Джоли приступила к двухмесячным съёмкам в байопике режиссёра Пабло Ларраина "Мария" - фильм расскажет великую и трагическую историю жизни одной из самых значимых фигур мировой оперной сцены, певицы Марии Каллас. Впервые о том, что актриса сыграет главную роль в этой биографической ленте, стало известно около года назад.О начале работы над картиной рассказал сам режиссёр в заявлении для СМИ: "Я счастлив, что начались съёмки фильма "Мария". Я надеюсь, что наша лента об оперной диве поможет зрителям всего мира узнать больше о её жизни и творчестве. Мы осуществим это благодаря прекрасному сценарию Стивена Найта, труду всего актёрского состава и съёмочной группы и, конечно же, блестящей работе и невероятной подготовке к роли Анджелины".Тем временем в сети уже оказались первые кадры Джоли в роли Каллас - пользователи отмечают утончённый образ актрисы в винтажных нарядах.