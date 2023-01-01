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Ляйсан Утяшева выложила пикантные кадры из ванной комнаты

Сегодня, 11:42
38-летняя гимнастка Ляйсан Утяшева любит устраивать эксперименты со своими образами.

Ляйсан Утяшева выложила пикантные кадры из ванной комнаты

Супруга шоумена Павла Воли тщательно следит за фигурой, поэтому вполне может позволить себе любые перевоплощения, в том числе и пикантные. Доказательством тому послужили новые снимки спортсменки, которые она разместила на странице в своих социальных сетях.

Два дня назад Утяшева опубликовала серию фотографий из ванной комнаты. Телеведущая позировала в пушистой шубке нежного лилового цвета, а ее образ завершали украшения: браслеты и часы. Ляйсан приняла эффектную позу, оголив при этом бедра.

Ляйсан Утяшева выложила пикантные кадры из ванной комнаты


Следующий снимок был сделан уже в самой ванне. Утяшева соблазнительно смотрела в камеру, надев на свой указательный палец малину.

Ляйсан Утяшева выложила пикантные кадры из ванной комнаты


«А у вас уже включили отопление?» - иронично поинтересовалась у поклонников Ляйсан.

Фолловеры телеведущей остались под впечатлением от ее новой фотосессии. Поклонники посчитали, что горячий образ Утяшевой - лучше, чем отопление: «Ляйсан, ты офигенна, с такими фотографиями и отопления не надо», «С такими фотками не замерзнешь. Видно, что вы за разнообразие», «Красотка. Вот же Воле повезло».

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Ключевые слова: Ляйсан Утяшева, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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