Ляйсан Утяшева выложила пикантные кадры из ванной комнаты

Супруга шоумена Павла Воли тщательно следит за фигурой, поэтому вполне может позволить себе любые перевоплощения, в том числе и пикантные. Доказательством тому послужили новые снимки спортсменки, которые она разместила на странице в своих социальных сетях.Два дня назад Утяшева опубликовала серию фотографий из ванной комнаты. Телеведущая позировала в пушистой шубке нежного лилового цвета, а ее образ завершали украшения: браслеты и часы. Ляйсан приняла эффектную позу, оголив при этом бедра.Следующий снимок был сделан уже в самой ванне. Утяшева соблазнительно смотрела в камеру, надев на свой указательный палец малину.«А у вас уже включили отопление?» - иронично поинтересовалась у поклонников Ляйсан.Фолловеры телеведущей остались под впечатлением от ее новой фотосессии. Поклонники посчитали, что горячий образ Утяшевой - лучше, чем отопление: «Ляйсан, ты офигенна, с такими фотографиями и отопления не надо», «С такими фотками не замерзнешь. Видно, что вы за разнообразие», «Красотка. Вот же Воле повезло».