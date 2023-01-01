Сильно похудевшая певица Келли Осборн попала в объективы папарацци на прогулке в Беверли-Хиллз

У них с бойфрендом, участником группы Slipknot Сидом Уилсоном, родился мальчик. Младшая дочь рок-музыканта Оззи Осборна, которая всю сознательную жизнь боролась с полнотой, заметно преобразилась с появлением малыша.Накануне папарацци поймали Келли на прогулке в Беверли-Хиллз. Певица вместе с родными и крошкой-сыном направлялась в ресторан.В объективе уличных фотографов Осборн была запечатлена в весьма расслабленном образе, который состоял из топа без рукавов и свободных светлых брюк. В тот день британка из макияжа предпочла лишь подвести глаза и нанести на губы нюдовую помаду.Читатели издания The Daily Mirror принялись активно обсуждать фото Келли. Многие выразили беспокойство из-за весьма истощенного внешнего вида певицы: «Она молодец, но больше не надо худеть, пожалуйста», «Красавица! Но с похудением пришло время остановиться», «Выглядит здорово, пусть такой и остается!».Кстати, ранее Осборн признавалась, что вопрос со своим весом решила кардинально.Келли не стала врать поклонникам про какие-то чудо-диеты, а прямо ответила, что уменьшила себе желудок. После этого она сделала еще несколько операций по улучшению тела и лица.