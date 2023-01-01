Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Сильно похудевшая певица Келли Осборн попала в объективы папарацци на прогулке в Беверли-Хиллз

Сегодня, 12:30
38-летняя певица и актриса Келли Осборн в январе этого года впервые стала мамой.

Сильно похудевшая певица Келли Осборн попала в объективы папарацци на прогулке в Беверли-Хиллз
У них с бойфрендом, участником группы Slipknot Сидом Уилсоном, родился мальчик. Младшая дочь рок-музыканта Оззи Осборна, которая всю сознательную жизнь боролась с полнотой, заметно преобразилась с появлением малыша.

Накануне папарацци поймали Келли на прогулке в Беверли-Хиллз. Певица вместе с родными и крошкой-сыном направлялась в ресторан.

Сильно похудевшая певица Келли Осборн попала в объективы папарацци на прогулке в Беверли-Хиллз


В объективе уличных фотографов Осборн была запечатлена в весьма расслабленном образе, который состоял из топа без рукавов и свободных светлых брюк. В тот день британка из макияжа предпочла лишь подвести глаза и нанести на губы нюдовую помаду.

Сильно похудевшая певица Келли Осборн попала в объективы папарацци на прогулке в Беверли-Хиллз


Читатели издания The Daily Mirror принялись активно обсуждать фото Келли. Многие выразили беспокойство из-за весьма истощенного внешнего вида певицы: «Она молодец, но больше не надо худеть, пожалуйста», «Красавица! Но с похудением пришло время остановиться», «Выглядит здорово, пусть такой и остается!».

Кстати, ранее Осборн признавалась, что вопрос со своим весом решила кардинально.

Сильно похудевшая певица Келли Осборн попала в объективы папарацци на прогулке в Беверли-Хиллз


Келли не стала врать поклонникам про какие-то чудо-диеты, а прямо ответила, что уменьшила себе желудок. После этого она сделала еще несколько операций по улучшению тела и лица.

← Ляйсан Утяшева выложила пикантные кад...

Ключевые слова: Келли Осборн, olganews

Количество просмотров: 741
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Келли Осборн сообщила, что ждет ребенка
Келли Осборн призналась, что поменяла в своём лице
Келли Осборн снова поправилась
Яркая Келли Осборн гуляла по улицам Голливуда
Ирина Безрукова заявила, что семья не является залогом 100% счастья 58-летняя актриса театра и кино Ирина Безрукова пережила немало испытаний.
Сальма Хайек трогательно поздравила своего пасынка с днем рождения 57-летняя актриса Сальма Хайек вот уже 14 лет счастлива в браке с миллиардером Франсуа Анри-Пино.
Сильно похудевшая певица Келли Осборн попала в объективы папарацци на прогулке в Беверли-Хиллз 38-летняя певица и актриса Келли Осборн в январе этого года впервые стала мамой.
Ляйсан Утяшева выложила пикантные кадры из ванной комнаты 38-летняя гимнастка Ляйсан Утяшева любит устраивать эксперименты со своими образами.
Жена Федора Смолова продемонстрировала беременный живот в облегающем платье В начале лета 33-летний нападающий «Динамо» Федор Смолов связал себя узами брака.
Стефания Маликова очаровала поклонников своим «кукольным» нарядом 23-летняя дочь Дмитрия Маликова Стефания решила не идти по стопам звездного отца.
Наталья Рудова наглядно доказала поклонникам, что никому не завидует 40-летняя актриса театра и кино Наталья Рудова обладает эффектной внешностью и соблазнительной фигурой.
Анджелина Джоли изменилась до неузнаваемости В сети обсуждают невероятное преображение голливудской звезды.
На живом завтраке «Европы Плюс» KDDK и группа The Hatters исполнили трек «Bloody Sun» И это была премьера.
Бритни Спирс оштрафовала полиция Несколько дней полицейские города Вентура штата Калифорния задержали Бритни Спирс.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.