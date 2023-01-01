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Юля Гаврилина рассказала правду о расставании с Даней Милохиным

Сегодня, 09:43
21-летняя звезда ТикТока Юля Гаврилина весной 2020 года закрутила роман с Даней Милохиным.

Юля Гаврилина рассказала правду о расставании с Даней Милохиным

Правда, стабильными их отношения назвать было сложно. Возлюбленные то и дело расставались, после чего мирились и снова расходились. Недавно молодой человек даже возвращался в Россию ради встречи с девушкой, которая в целом готова сохранить с ним дружбу и тепло вспоминает про этот роман. Однако есть нюанс.

Юля поделилась некоторыми подробностями с Дмитрием Дибровым в рамках его нового шоу «Сессия».

Юля Гаврилина рассказала правду о расставании с Даней Милохиным


Гаврилина со слезами на глазах намекнула, что Милохин ей изменял.

«Тяжело быть с хорошей самооценкой и любить себя, когда тебя предает самый близкий человек. Когда тебе изменяют – это больно. Ты перестаешь чувствовать себя сексуальной, интересной, девушкой, которая заслуживает любви и ласки. Ты переживаешь это состояние», — пояснила она.

Юля Гаврилина рассказала правду о расставании с Даней Милохиным


Тиктокерша призналась, что в тот момент ее спасала работа. Да и в целом, Юля привыкла жить в условиях, когда никто из окружающих не даст возможности просто «порыдать в подушку».

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Ключевые слова: Юля Гаврилина, Даня Милохин, Дмитрий Дибров, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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