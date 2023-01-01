Юлия Колерт представила новый атмосферный трек

У Юлии в очередной раз получилась очень атмосферная лирическая композиция, которая рисует в голове понятные образы: пробки, сковавшие город, густой снегопад и внутри этого - история двух людей. И, вне всякого сомнения, для каждого, кто услышит эту композицию, она станет личной и «своей».
Стоит добавить, что музыка очень деликатно поддерживает текст песни, а чистое, прозрачное, живое звучание позволяет услышать все грани тембра голоса исполнительницы.
Новый трек Юлии Колерт "Снег в лицо", который обещает оставить яркий след в мире музыки, уже доступен на всех цифровых площадках.