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Юлия Колерт представила новый атмосферный трек

Вчера, 14:21
Композиция получила название "Снег в лицо".

Юлия Колерт представила новый атмосферный трек
Юлия Колерт продолжает уверенно завоёвывать свою нишу в мире современной поп-музыки и новый трек тому подтверждение.

У Юлии в очередной раз получилась очень атмосферная лирическая композиция, которая рисует в голове понятные образы: пробки, сковавшие город, густой снегопад и внутри этого - история двух людей. И, вне всякого сомнения, для каждого, кто услышит эту композицию, она станет личной и «своей».

Стоит добавить, что музыка очень деликатно поддерживает текст песни, а чистое, прозрачное, живое звучание позволяет услышать все грани тембра голоса исполнительницы.

Новый трек Юлии Колерт "Снег в лицо", который обещает оставить яркий след в мире музыки, уже доступен на всех цифровых площадках.

Юлия Колерт представила новый атмосферный трек

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Ключевые слова: Юлия Колерт

Количество просмотров: 1 703
Автор: Lili

Автор фото: личная страница в социальной сети

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