Юлия Колерт представила новый атмосферный трек

"Были так счастливы": Вера Брежнева с горечью высказалась о разводе

С тех пор, как от Веры Брежневой прозвучала фраза про её новый альбом, где она кратко озвучила факт краха брака с Константином Меладзе (фраза звучала, как: "Война, развод, трансформации, благодарность, музыка и голос… Все это в моем первом мини-альбоме на украинском «Дякую». Слушайте сердцем"), - более артистка про развод не говорила.