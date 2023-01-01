Ксения Собчак опубликовала откровенное интервью с бывшим возлюбленным Умаром Джабраиловым

А всё дело в том, что Ксюша и Умар в прошлом - любовники. Ну, или просто возлюбленные, не знаем, свечку не держали.Они начали встречаться в начале нулевых. Ксения вспоминает, что Умар невероятно красиво ухаживал, да, так что она пала под его чарами, по-настоящему влюбившись. И это несмотря на то, что разница в возрасте составляла 23 года.И вот на прошлой неделе на YouTube-канале "Осторожно: Собчак" вышло большое интервью с 63-летним Джабраиловым, который откровенно рассказал подруге дней своих далеко не суровых про:- наркозависимость:"Дело в том, что есть такая русская поговорка: "От тюрьмы и сумы не зарекайся". Так получилось, что в то время, 90-е, спецслужбы завезли в Россию наркотики, надо было людям пудрить мозги, нужно было послушное стадо. И я оказался тем человеком, который попал в эту радость, а потом эта радость превратилась в беду. К сожалению, я попался, но мне повезло. Я много раз, несколько раз пытался лечиться. Я в Австрии пытался лечиться, под Миланом есть специальная клиника, называется на русском языке "Берёзки". И у меня не получалось соскочить. Почему? Не знаю, судьба такая. А потом в один момент у меня получилось — видимо, небеса увидели моё желание избавиться. И в моменте я отказался от реабилитационных центров. Они тебя напичкают, ещё больше побочки проявляются, тебе ещё хуже. Там лечения нет. Просто меня, наверное, небеса пожалели, и всё. Это накладывает на меня ещё больше ответственности и жажды жить. Я принёс маме столько горя. Представляешь... Вот ты мама. Представляешь такое горе, что ты знаешь, что твой ребёнок — наркоман, но ты ничего не могла? Вот я принёс маме такое горе, я никогда не буду прощён небесами".- про нос и челюсть:"Это результат травмы. Когда я направлялся в колонию в Чечне, справа от нашего автомобиля произошел взрыв фугаса. Моя рука попала в разбитое стекло, и когда машина подлетела в воздухе, мне просто оторвало кисть. Все оперативные вмешательства провели прямо на месте, у нас всегда был при себе полевой хирург. Недавно сделал снимок, и тут я понял, что у меня отсутствует кость. Поэтому у меня проблемы с челюстью. После установки имплантов моя челюсть стала похожей на челюсть лошади Пржевальского. Я просто нуждался в операции на носу. Не повезло с хирургом. Он провел операции некачественно и недобросовестно. Три операции, и каждая была хуже предыдущей. В результате возникла инфекция, и нос начал проваливаться. Затем хирурги извлекли хрящ из ребра и восстановили форму".- про жизнь "гангстера" в СССР:"Началась перестройка, и, когда я вышел славным выпускником МГИМО МИД СССР с отличием, то оказался на улице со свободным распределением. И подвернулась работа — быть гангстером. Пришлось быть гангстером. Ботаника не получилось, получился бандит, полубандит... Согласно тенденциям того, что происходило на этой территории города Москвы и вообще всей России в то время. Сейчас это не поймут".Несмотря на то, что Ксения и Умар не общались много лет, их разговор получился откровенным и, многие подмечают, даже тёплым. Посмотреть видео беседы можно ниже: