Валерий Меладзе должен ФНС России почти 2 млн рублей

Тогда она составляла 275000 рублей.А теперь стало известно, что Валерий более чем злостный неплательщик. Его долг перед ФНС вырос до 1,7 миллионов рублей.58-летний певец оказался в списке злостных неплательщиков. Долг Валерия Меладзе перед Федеральной налоговой службой вырос до 1 749 326 рублей.Стоит отметить, что, несмотря на отсутствие работы в России, Валерий без работы не сидит. Он отыграл большой тур по Европе.А цена за корпоратив, на котором Вам споёт Валерия Шотаевича надо будет заплатить в 80 тысяч евро, что в переводе на рублёвый курс составит почти восемь миллионов.Напомним, что на фоне всех этих новостей, супруга Меладзе Альбина Джанабаева намекнула на развод с певцом.