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Валерий Меладзе должен ФНС России почти 2 млн рублей

Сегодня, 13:09
Ещё до наступления декабря мы писали о том, что певец Валерий Меладзе, имеющий бизнес в России, должен налоговой крупную сумму.

Валерий Меладзе должен ФНС России почти 2 млн рублей
Тогда она составляла 275000 рублей.

А теперь стало известно, что Валерий более чем злостный неплательщик. Его долг перед ФНС вырос до 1,7 миллионов рублей.

58-летний певец оказался в списке злостных неплательщиков. Долг Валерия Меладзе перед Федеральной налоговой службой вырос до 1 749 326 рублей.

Валерий Меладзе должен ФНС России почти 2 млн рублей


Стоит отметить, что, несмотря на отсутствие работы в России, Валерий без работы не сидит. Он отыграл большой тур по Европе.

А цена за корпоратив, на котором Вам споёт Валерия Шотаевича надо будет заплатить в 80 тысяч евро, что в переводе на рублёвый курс составит почти восемь миллионов.

Напомним, что на фоне всех этих новостей, супруга Меладзе Альбина Джанабаева намекнула на развод с певцом.

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Ключевые слова: Валерий Меладзе

Количество просмотров: 1 014
Автор: Mysha

Автор фото: социальная сеть

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