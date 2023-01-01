Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Пародия и оригинал: зачем Решетова пытается быть похожей на Казанджян

Сегодня, 13:28
Последнее время в сети обсуждается личная жизнь Эмилии Казанджян и Анастасии Решетовой.

Пародия и оригинал: зачем Решетова пытается быть похожей на Казанджян
Пользователи сети заметили, что Анастасия пытается быть на кого-то похожей и пришли к мнению, что модель косит под Эмилию Казанджян, и не просто так, а чтобы понравиться ее мужу.

Сам муж Казанджян прокомментировал данную ситуацию так: "Мне вся эта грязь не нужна. Я брезгливый человек, объедки не доедаю, тем более объедки клоунов."

Все близкие друзья и родственники мужа Казанджян знают его как порядочного человека, примерного сына, заботливого отца, любящего мужа и верующего человека, поэтому вся эта грязь точно не про него. В семье Казанджян царит любовь друг к другу и идиллия. Данную семью можно смело назвать эталоном.

Пародия и оригинал: зачем Решетова пытается быть похожей на Казанджян


Так как вся эта ситуация - это не более, чем догадки желтых СМИ, которые придумывают подобные сплетни для активности в своих каналах. И стоит отметить, что это каждый раз неплохо срабатывает. Потому что людям, как оказалось, куда интереснее чужая личная жизнь, чем своя собственная. Подписчики жёлтых пабликов с радостью лезут в чужие семьи и добавляют каждый от себя еще больше сплетен и додуманных фактов, фантазируют и верят в то, что сами и придумали, а затем обвиняют невиновных людей, вешают ярлыки, проще говоря – хэйтят.

В таких ситуациях оказалось уже много звёзд нашего и зарубежного шоу-бизнеса и продолжают оказываться ежедневно. Это происходит только из-за того, что жёлтым СМИ нужно о чём-то написать. Если ничего не происходит, то новость можно просто придумать и "подтвердить" фактами, а где факты, их нет, и не может быть. Так уж устроен менталитет людей в России и не только.

Кстати, такие новости повышают не только активность жёлтых СМИ, но и самих знаменитостей, про которых они пишут.

Люди видят "новость" и сразу же переходят на страницы тех, кто упомянут в данных новостях-сплетнях. Некоторые начинают искать на страницах доказательства всех этих сплетен, проверять подписки и подписчиков, лайки или одну и ту же локацию на фото. А кто-то, даже можно сказать, большинство, сразу начинают обвинять и писать негативные сообщения в директ и в комментариях. Да, статистика страницы от этого конечно же повысится, но вот стоит ли оно того?

Пародия и оригинал: зачем Решетова пытается быть похожей на Казанджян

← Екатерина Варнава призналась, что сде...

Ключевые слова: Анастасия Решетова, Эмилии Казанджян

Количество просмотров: 1 053
Автор: Mysha

Автор фото: социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Анастасия Решетова пытается скрыть вторую беременность
Милана Кержакова жестко ответила тем, кто пытается доказать измены ее мужа
Максим Виторган пытается завоевать доверие своих детей
В семье Айзы Анохиной проблемы
Топ самых ярких и соблазнительных образов на Academy Museum Gala Кендалл Дженнер, Селена Гомес, Хейли Бибер и другие.
Пародия и оригинал: зачем Решетова пытается быть похожей на Казанджян Последнее время в сети обсуждается личная жизнь Эмилии Казанджян и Анастасии Решетовой.
Екатерина Варнава призналась, что сделала себе грудь Внешность Екатерины Варнавы можно смело назвать противоречивой.
Звезда сериала "Деффчонки" Анастасия Денисова объявила о расставании с мужем Казалось, что брак Анастасии Денисовой и Богдана Осыка идеальный.
Настя Ивлеева объяснила своё рвение сбросить ненавистные килограммы После сенсационного появления отощавшей Насти Ивлеевой на Неделе моды в Милане и Париже, многие заговорили о том, что она явно применила самые жёсткие методы похудения.
Валерий Меладзе должен ФНС России почти 2 млн рублей Ещё до наступления декабря мы писали о том, что певец Валерий Меладзе, имеющий бизнес в России, должен налоговой крупную сумму.
Тренер 54-летней Дженнифер Энистон раскрыла главный секрет быстрого похудения Не секрет, что 54-летняя Дженнифер Энистон выглядит прекрасно не только благодаря своей физиологии, но и ежедневным тренировкам.
Феноменально похудевшая Кристина Агилера появилась на обложке глянца 42-летняя Кристина Агилера феноменально похудела на 20 килограмм.
Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева повздорили во время записи «Песни года» Сам концерт состоялся в минувшие выходные.
Новогодняя фотосессия Настасьи Самбурской получилась весьма провокационной Предновогодняя пора не только время покупок подарков, но и ярких фотосессий.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.