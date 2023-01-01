Пародия и оригинал: зачем Решетова пытается быть похожей на Казанджян

Пользователи сети заметили, что Анастасия пытается быть на кого-то похожей и пришли к мнению, что модель косит под Эмилию Казанджян, и не просто так, а чтобы понравиться ее мужу.Сам муж Казанджян прокомментировал данную ситуацию так: "Мне вся эта грязь не нужна. Я брезгливый человек, объедки не доедаю, тем более объедки клоунов."Все близкие друзья и родственники мужа Казанджян знают его как порядочного человека, примерного сына, заботливого отца, любящего мужа и верующего человека, поэтому вся эта грязь точно не про него. В семье Казанджян царит любовь друг к другу и идиллия. Данную семью можно смело назвать эталоном.Так как вся эта ситуация - это не более, чем догадки желтых СМИ, которые придумывают подобные сплетни для активности в своих каналах. И стоит отметить, что это каждый раз неплохо срабатывает. Потому что людям, как оказалось, куда интереснее чужая личная жизнь, чем своя собственная. Подписчики жёлтых пабликов с радостью лезут в чужие семьи и добавляют каждый от себя еще больше сплетен и додуманных фактов, фантазируют и верят в то, что сами и придумали, а затем обвиняют невиновных людей, вешают ярлыки, проще говоря – хэйтят.В таких ситуациях оказалось уже много звёзд нашего и зарубежного шоу-бизнеса и продолжают оказываться ежедневно. Это происходит только из-за того, что жёлтым СМИ нужно о чём-то написать. Если ничего не происходит, то новость можно просто придумать и "подтвердить" фактами, а где факты, их нет, и не может быть. Так уж устроен менталитет людей в России и не только.Кстати, такие новости повышают не только активность жёлтых СМИ, но и самих знаменитостей, про которых они пишут.Люди видят "новость" и сразу же переходят на страницы тех, кто упомянут в данных новостях-сплетнях. Некоторые начинают искать на страницах доказательства всех этих сплетен, проверять подписки и подписчиков, лайки или одну и ту же локацию на фото. А кто-то, даже можно сказать, большинство, сразу начинают обвинять и писать негативные сообщения в директ и в комментариях. Да, статистика страницы от этого конечно же повысится, но вот стоит ли оно того?