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В Центре духовных практик Enhel Medical Wellness Dome прошел закрытый пресс-тур

Сегодня, 10:18
Это было закрытое мероприятие для журналистов.

В Центре духовных практик Enhel Medical Wellness Dome прошел закрытый пресс-тур
Эксклюзивная встреча сопровождалась презентацией инструментов биохакинга и проведением бьюти-процедур.

Экскурс в Enhel Dome

В самом начале пресс-тура Юлия Энхель, основатель Enhel Medical Wellness Dome, предложила журналистам экскурсию по клинике. Гостей впечатлил не только уникальный дизайн интерьера и его площадь, около 800 кв. м, но и наличие конфигурирующихся зон. Благодаря этому помещение кажется еще больше, а в одном кабинете можно проводить сразу несколько процедур.

Центр духовных практик и звукотерапии — уникальное пространство, где происходит исцеление не только тела, но и души. Гостям предлагаются занятия йогой, медитации, сеансы гармонизации организма с японскими драгоценными чашами, хрустальными клавишами, различные виды массажа.

Экскурсия по инновационной клинике сопровождалась приветственным фуршетом. Журналистам предложили полезный аперитив в виде коллагенового напитка — уникальной биодобавки, созданной компанией Enhel Group на основе японской разработки для олимпийской сборной. В меню для гостей также были свежие фрукты и роллы — дань кулинарной традиции Японии.

В Центре духовных практик Enhel Medical Wellness Dome прошел закрытый пресс-тур


Практика с тибетскими чашами

После экскурсии настало время второй части встречи, на которой журналистов провели в комнату для отдыха, комфортно обустроенную и наполненную символическими атрибутами. Пока гости наслаждались уютом, для них приготовили зал для медитации с тибетскими хрустальными чашами.

Мягкие пледы, подушки, приглушенный свет — все создавало атмосферу умиротворения. Когда журналисты удобно расположились в комнате, началась магия. Мастер создавал вибрации, которые распространялись по всему помещению и наполняли присутствующих благостной энергией.

Процедура продолжалась около часа. В течение этого времени звуки, создаваемые специальными инструментами, сопровождали гостей, даруя им внутреннюю силу, запуская процессы обновления и восстановления не только в ментальном, но и в физическом теле.
После практики представители прессы смогли насладиться уникальным вкусом чая с обжаренным рисом и японскими сладостями — нежнейшими моти. Юлия Энхель присоединилась к трапезе и рассказала о новинках, созданных компанией Enhel Group, и секретах биохакинга, позволяющих сохранять здоровье и активное долголетие.

В чем тайна красоты и хорошего самочувствия?

«Душа, тело и внутренний дух — те три постулата, которые помогают мне не только эффективно руководить клиникой, но и сохранять внутренний и внешний баланс. В гармонии этих трех составляющих и заключается секрет здоровья и долголетия», — поделилась основатель компании Enhel Group Юлия Энхель.

Для достижения ментального и физического благополучия в Центре предлагается целый комплекс эффективных инструментов. Это и массажи, и бьюти-ритуалы, и духовные практики, проводимые опытными мастерами. Также здесь можно приобрести натуральные масла, чаи, биодобавки, специально разработанные компанией для эффективного поддержания здоровья и восстановления функций органов и систем.
Одна из наиболее прогрессивных новинок, о которой рассказала Юлия Энхель, — вода, обогащенная водородом. Сегодня она очень популярна в Японии. Это мощный антиоксидант, помогающий сохранять молодость и жизненный тонус. Водородная вода особенно полезна при сахарном диабете: она снижает уровень глюкозы в крови, дополняя и делая эффективнее основное лечение.

По окончании встречи журналистам вручили подарки, в которых были сакральные карты счастья, японские маски с зеленой икрой острова долгожителей Окинава и сертификат на диагностику и ритуал-массаж Enhel в клинике. Пресс-тур превратился для гостей Enhel Medical Wellness Dome в удивительное путешествие в мир инновационной красоты, здоровья и душевной гармонии.

В Центре духовных практик Enhel Medical Wellness Dome прошел закрытый пресс-тур



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Ключевые слова: Юлия Энхель

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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