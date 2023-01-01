Серябкина в мишуре, Бузова в перьях, а Жигалова в футболке с любопытной надписью: Что интересного было на «Песне года»

Здесь звезды не только получают награды за свое творчество, но и соревнуются в элегантности нарядов, высоте каблуков и знании модных трендов.Так, бывшая солистка группы «SEREBRO» Ольга Серябкина вышла на сцену в новогоднем платье, обшитом мишурой.Ольга Бузова предстала перед журналистами в платье-облаке из перьев,а Лариса Долина – в экстравагантном платье-костюме с лаконичным галстуком-бабочкой.Певец SHAMAN в строгом чёрном костюме продемонстрировал на ковровой дорожке чемоданчик в цветах российского флага с красной «ядерной» кнопкой, которую он нажимал на своих концертах.А заметно похудевший 78-летний певец Юрий Антонов, хоть и не удивил внешним видом, но признался, что занимается сексом каждый день.Известный блогер и ведущая популярного YouTube-шоу «Алена, Блин!» Алена Жигалова появилась на ковровой дорожке в говорящем образе total black: в футболке, кожаных брюках и ботильонах на платформе. Но самое интересное, что на груди Жигаловой красовалась провокационная надпись «Жду чуда!», которая стала одной из тем для обсуждения среди коллег-журналистов и звёздных гостей.Тогда Алёна не стала раскрывать всех подробностей, намекнув, что наступающий год она планирует провести в идеальной форме и призналась, что нашла то, что искала.Как оказалось, её мечта, как никогда близка к осуществлению, поскольку она подобрала для себя препарат российской компании «Герофарм» и теперь уверена в результате, поскольку, по отзывам знающих людей, он «обладает голливудским эффектом похудения».Пожелаем Алене удачи.