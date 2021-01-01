"Лицо опухло. Я на уколах": 45-летняя Ольга Орлова опубликовала послеродовое видеообращение

"Вижу, что все мне пишут. Не могла ответить, потому что вчера мне было совсем тяжеловато. Сегодня, наверное, тоже будет такой себе день. Лицо опухло. Я на уколах. Спасибо вам всем за внимание. У малышки все хорошо. Она себя чувствует прекрасно, ее мама — чуть похуже. Но это временно", - сообщила Ольга.
При этом Ольга не теряет чувства юмора и добавляет:
"Спасибо вам всем огромное за внимание. У малышки все хорошо. Она себя чувствует прекрасно, ее мама — чуть похуже. Но это временно".
Скоро певица с дочерью уже отправятся домой, где их ждет счастливый отец.