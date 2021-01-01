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"Лицо опухло. Я на уколах": 45-летняя Ольга Орлова опубликовала послеродовое видеообращение

Сегодня, 15:55
За тем, как протекает беременность певицы, следили многие.

"Лицо опухло. Я на уколах": 45-летняя Ольга Орлова опубликовала послеродовое видеообращение
Два дня назад Ольга Орлова стала мамой во второй раз. Ведущая родила девочку, которую назвала Аней. Некоторые до сих пор считают, что ребенка вынашивала суррогатная мать. Но самочувствие Ольги доказывает обратное. Сейчас она с малышкой еще находится в больнице, но выходит на связь с подписчиками.

"Лицо опухло. Я на уколах": 45-летняя Ольга Орлова опубликовала послеродовое видеообращение


"Вижу, что все мне пишут. Не могла ответить, потому что вчера мне было совсем тяжеловато. Сегодня, наверное, тоже будет такой себе день. Лицо опухло. Я на уколах. Спасибо вам всем за внимание. У малышки все хорошо. Она себя чувствует прекрасно, ее мама — чуть похуже. Но это временно", - сообщила Ольга.

"Лицо опухло. Я на уколах": 45-летняя Ольга Орлова опубликовала послеродовое видеообращение


При этом Ольга не теряет чувства юмора и добавляет:

"Спасибо вам всем огромное за внимание. У малышки все хорошо. Она себя чувствует прекрасно, ее мама — чуть похуже. Но это временно".

Скоро певица с дочерью уже отправятся домой, где их ждет счастливый отец.

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Ключевые слова: Ольга Орлова

Количество просмотров: 1 183
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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