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Иван Ургант признался, что узнал о беременности жены в день похорон матери

Сегодня, 18:14
Он оставил трогательное сообщение на личной странице.

Иван Ургант признался, что узнал о беременности жены в день похорон матери
Телеведущий Иван Ургант относится к тому кластеру знаменитых людей, кто "не выносит сор из избы". Он мало говорит про жену, детей, родителей, отношения внутри семьи, не даёт интервью, его фото с родственниками - по пальцам можно пересчитать.

Иван Ургант признался, что узнал о беременности жены в день похорон матери


Но неожиданно сейчас в годовщину смерти мамы, Валерии Киселёвой, он разместил на своей странице в социальной сети пост, в котором опубликовал кадр матери времён молодости, отметив, что он на неё, всё-таки, похож, хотя считал, что больше пошёл внешне в папу.

Иван Ургант признался, что узнал о беременности жены в день похорон матери


Ургант разоткровенничался и признался, что именно в тот день, когда они с семьёй возвращались домой с похорон мамы, он узнал, что его жена Наталья беременна.

Тогда же они решили, что, если будет девочка, назвать её в честь матери.

Иван Ургант признался, что узнал о беременности жены в день похорон матери


Он также отметил, что у мамы не были проколоты уши, а ещё она никогда не ругалась, в отличие от дочери, которая порой может сказать что-то эдакое и вот сейчас проколола уши.

Ну, хотя бы девочка ведёт себя не так, как взрослая падчерица Урганта, которая всё чаще размещает в блоге фото неприличного содержания.

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Ключевые слова: Иван Ургант, Валерия Киселёва

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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