Певица Ханна показала фото с выписки, рассекретив пол второго ребёнка

Прошедшая неделя была щедра на рождение новых людей.Мамами стали Ольга Орлова, Блейк Лайвли, певица Ханна, а Рианна объявила об очередной беременности.Но сейчас мы поговорим о Ханне. Напомним, артистка родила второго ребёнка в Дубае, где уже давно находится вместе с мужем Пашу и родственниками. Изначально, благодаря полосатой шапочке на фото, поклонники уверенно постановили, что на свет появился мальчик и назвали его Космосом.Уж больно часто это слово повторяла Ханна в подписи к снимку, мол, рожала она как в космосе, ощущения у неё «космос» и вообще, материнство это тоже «космос». В общем, ввела поклонников в заблуждение и журналистов тоже.А на деле, Космос Палыч оказался девочкой. Певица разместила в блоге семейные кадры с выписки и подписала: «теперь у нас две девочки».Так что, по Космосу отбой. Но, судя по всему, имя малышки действительно начинается на букву К.Напомним, у Пашу и Ханны уже есть дочь Адриана, ей 4 года.