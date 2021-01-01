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Певица Ханна показала фото с выписки, рассекретив пол второго ребёнка

Вчера, 22:44
Для многих это стало полной неожиданностью.

Певица Ханна показала фото с выписки, рассекретив пол второго ребёнка
Прошедшая неделя была щедра на рождение новых людей.

Певица Ханна показала фото с выписки, рассекретив пол второго ребёнка


Мамами стали Ольга Орлова, Блейк Лайвли, певица Ханна, а Рианна объявила об очередной беременности.

Но сейчас мы поговорим о Ханне. Напомним, артистка родила второго ребёнка в Дубае, где уже давно находится вместе с мужем Пашу и родственниками. Изначально, благодаря полосатой шапочке на фото, поклонники уверенно постановили, что на свет появился мальчик и назвали его Космосом.

Певица Ханна показала фото с выписки, рассекретив пол второго ребёнка


Уж больно часто это слово повторяла Ханна в подписи к снимку, мол, рожала она как в космосе, ощущения у неё «космос» и вообще, материнство это тоже «космос». В общем, ввела поклонников в заблуждение и журналистов тоже.

Певица Ханна показала фото с выписки, рассекретив пол второго ребёнка


А на деле, Космос Палыч оказался девочкой. Певица разместила в блоге семейные кадры с выписки и подписала: «теперь у нас две девочки».

Певица Ханна показала фото с выписки, рассекретив пол второго ребёнка


Так что, по Космосу отбой. Но, судя по всему, имя малышки действительно начинается на букву К.

Певица Ханна показала фото с выписки, рассекретив пол второго ребёнка


Напомним, у Пашу и Ханны уже есть дочь Адриана, ей 4 года.

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Ключевые слова: Ханна

Количество просмотров: 1 430
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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