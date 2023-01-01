Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова рассекретила свою вторую беременность

Звезда провокационного сериала «Чики» Варвара Шмыкова считается одной из самых смелых актрис российского шоу-бизнеса.Сейчас к внешности девушки ни у кого нет вопросов, однако в детстве она часто подвергалась насмешкам из-за своей полноты, рыжих вьющихся волос, неровных зубов и веснушек. Съемки в большом кино и поддержка первого мужа сыграли огромную роль в борьбе с комплексами.С оператором Евгением Козловым она познакомилась в 2011 году. Роман тогда развивался стремительно, и вскоре пара оказалась в ЗАГСе. Мужчина очень вдохновлялся своей музой, публиковал с ней фотографии и признавался в любви. В 2017 году в Лос-Анджелесе у них родился сын Корней. И жили они счастливо....Но в 2021 году все резко изменилось. На одном из светских мероприятий Варвара неожиданно появилась в компании очаровательного брюнета — известного диджея Даниила Радлова. Тогда-то и выяснилось, что с оператором Евгением звезда развелась.