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Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова рассекретила свою вторую беременность

Сегодня, 14:36
Актриса и ее бойфренд Даниил Радлов скоро станут родителями.

Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова рассекретила свою вторую беременность
Звезда провокационного сериала «Чики» Варвара Шмыкова считается одной из самых смелых актрис российского шоу-бизнеса.

Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова рассекретила свою вторую беременность


Сейчас к внешности девушки ни у кого нет вопросов, однако в детстве она часто подвергалась насмешкам из-за своей полноты, рыжих вьющихся волос, неровных зубов и веснушек. Съемки в большом кино и поддержка первого мужа сыграли огромную роль в борьбе с комплексами.

С оператором Евгением Козловым она познакомилась в 2011 году. Роман тогда развивался стремительно, и вскоре пара оказалась в ЗАГСе. Мужчина очень вдохновлялся своей музой, публиковал с ней фотографии и признавался в любви. В 2017 году в Лос-Анджелесе у них родился сын Корней. И жили они счастливо....

Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова рассекретила свою вторую беременность


Но в 2021 году все резко изменилось. На одном из светских мероприятий Варвара неожиданно появилась в компании очаровательного брюнета — известного диджея Даниила Радлова. Тогда-то и выяснилось, что с оператором Евгением звезда развелась.

Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова рассекретила свою вторую беременность

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Ключевые слова: Варвара Шмыкова, Даниил Радлов, Евгений Козлов, olganews

Количество просмотров: 1 625
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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