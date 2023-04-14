Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Беременная вторым малышом Рианна попала под прицелы папарацци

Сегодня, 11:19
Ри-Ри любительница посидеть в ресторанах.

Беременная вторым малышом Рианна попала под прицелы папарацци
Зарубежные артисты частенько надевают предметы гардероба, в которых мы, люди, живущие в России, ходим исключительно зимой. Так, ждущая второго ребёнка 35-летняя певица Рианна решила, что её тело этим вечером может согреть шуба, как кажется, из норки.

Беременная вторым малышом Рианна попала под прицелы папарацци


Данное изделие из меха Рианна надела на топ, выполненный из искусственного материала с открытыми плечами. Волосы она убрала наверх в, так называемую "мальвинку", представив взору большую грудь и татуировки на ключице.

Топик облегал явно подросший беременный животик, а также был снабжён кармашками, в которые артистка спрятала ручки.

Беременная вторым малышом Рианна попала под прицелы папарацци


Свой образ Рианна дополнила штанами клёш ярко синего цвета и босоножками на высокой шпильке. Стоит отметить, что и подруга певицы была в шубке, только тоже более лёгкой, также из искусственного меха.

Беременная вторым малышом Рианна попала под прицелы папарацци


Звезда явно была в хорошем расположении духа, улыбалась фотографам и совсем никуда не спешила.

Беременная вторым малышом Рианна попала под прицелы папарацци


Отметим, что, ранее ходили на слухи о расставании звезды американской поп-сцены с бойфрендом и отцом её первого ребёнка, мальчика, имя которого по сей день держится в секрете.

← Филипп Киркоров раскрыл секрет свое п...

Ключевые слова: Рианна

Количество просмотров: 0
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Абсолютно голая беременная Рианна позирует для Vogue
Рианна ужаснула располневшей фигурой
Рианна ждет ребенка
Рианна готовится впервые стать мамой
Беременная вторым малышом Рианна попала под прицелы папарацци Ри-Ри любительница посидеть в ресторанах.
Филипп Киркоров раскрыл секрет свое подтянутой пятой точки Поролон или натуральная?
Актёры Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон могут быть братьями Голливудские звёзды намерены сделать ДНК-тест на родство.
В семье актеров Дмитрия Чеботарева и Елизаветы Климовой родился второй ребенок Малышу дали необычное имя - Кай.
Экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова рассказала, почему решила спать отдельно от маленького сына Модель считает, что совместный сон может сформировать у ребенка неуверенность в себе.
Оксана Самойлова разделась перед днем рождения и раскрыла свой секрет идеальной фигуры По словам многодетной матери, так хорошо она не выглядела даже 15 лет назад.
Юлия Пересильд раскрыла, как ухаживала за собой в космосе Премьера блокбастера «Вызов» состоится совсем скоро, 20 апреля.
Иван Ургант позравил себя с 45-летнием и вызвал волну хейта в свой адрес "Не забудь сменить паспорт".
"Страсть через край": Киану Ривз и его спутница Александра Грант вызвали массу обсуждения в сети, посетив гала-вечер Самые искренняя пара Голливуда.
Больше не секрет: Марат Башаров впервые вышел в свет с новой возлюбленной Анастасией Борисовой 36-летняя актриса воспитывает сына от прошлых отношений.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.