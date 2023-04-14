Беременная вторым малышом Рианна попала под прицелы папарацци

Данное изделие из меха Рианна надела на топ, выполненный из искусственного материала с открытыми плечами. Волосы она убрала наверх в, так называемую "мальвинку", представив взору большую грудь и татуировки на ключице.
Топик облегал явно подросший беременный животик, а также был снабжён кармашками, в которые артистка спрятала ручки.
Свой образ Рианна дополнила штанами клёш ярко синего цвета и босоножками на высокой шпильке. Стоит отметить, что и подруга певицы была в шубке, только тоже более лёгкой, также из искусственного меха.
Звезда явно была в хорошем расположении духа, улыбалась фотографам и совсем никуда не спешила.
Отметим, что, ранее ходили на слухи о расставании звезды американской поп-сцены с бойфрендом и отцом её первого ребёнка, мальчика, имя которого по сей день держится в секрете.