Беременная вторым малышом Рианна попала под прицелы папарацци

Зарубежные артисты частенько надевают предметы гардероба, в которых мы, люди, живущие в России, ходим исключительно зимой. Так, ждущая второго ребёнка 35-летняя певица Рианна решила, что её тело этим вечером может согреть шуба, как кажется, из норки.Данное изделие из меха Рианна надела на топ, выполненный из искусственного материала с открытыми плечами. Волосы она убрала наверх в, так называемую "мальвинку", представив взору большую грудь и татуировки на ключице.Топик облегал явно подросший беременный животик, а также был снабжён кармашками, в которые артистка спрятала ручки.Свой образ Рианна дополнила штанами клёш ярко синего цвета и босоножками на высокой шпильке. Стоит отметить, что и подруга певицы была в шубке, только тоже более лёгкой, также из искусственного меха.Звезда явно была в хорошем расположении духа, улыбалась фотографам и совсем никуда не спешила.Отметим, что, ранее ходили на слухи о расставании звезды американской поп-сцены с бойфрендом и отцом её первого ребёнка, мальчика, имя которого по сей день держится в секрете.