Телеведущий Иван Ургант поздравил дочь Нину с днем рождения и показал ее редкие фото

15 мая старшая дочь Ивана Урганта отмечала день рождения, ей исполнилось 15 лет. В честь этого особенного дня шоумен разместил в личном блоге несколько фото Нины, на которых показал, как она взрослела.Стоит отметить, что телеведущий в последнее время редко делится с фолловерами новыми снимками, но никогда не забывает поздравить близких на личной странице в социальных сетях. Вчера Иван обнародовал фотографии своей старшей дочери от жены Натальи Кикнадзе, которая отмечает свой третий юбилей.На первом снимке юная девушка с распущенными вьющимися волосами позирует на фоне гор.На втором кадре Нина, вероятно, решила поэкспериментировать с образами. Нельзя не заметить рисунки на руке школьницы, напоминающие переводные тату.На последнем фото она еще совсем малышкой сидит на плечах знаменитого отца. Снимок был сделан во время отдыха на природе – вокруг зеленое поле и лес.«15», — лаконично подписал фотографии Иван Ургант.В комментариях подписчики телеведущего присоединились к поздравлениям и отметили, что Нина невероятно похожа на своего отца. «Ваша маленькая копия», «Папина принцесса! Очень похожа на папу», «Глаза папины!», «Прекрасная дочь прекрасного папы!», «Просто клон своего отца», — написали пользователи.