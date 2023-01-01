Телеведущий Иван Ургант поздравил дочь Нину с днем рождения и показал ее редкие фото

Стоит отметить, что телеведущий в последнее время редко делится с фолловерами новыми снимками, но никогда не забывает поздравить близких на личной странице в социальных сетях. Вчера Иван обнародовал фотографии своей старшей дочери от жены Натальи Кикнадзе, которая отмечает свой третий юбилей.
На первом снимке юная девушка с распущенными вьющимися волосами позирует на фоне гор.
На втором кадре Нина, вероятно, решила поэкспериментировать с образами. Нельзя не заметить рисунки на руке школьницы, напоминающие переводные тату.
На последнем фото она еще совсем малышкой сидит на плечах знаменитого отца. Снимок был сделан во время отдыха на природе – вокруг зеленое поле и лес.
«15», — лаконично подписал фотографии Иван Ургант.
В комментариях подписчики телеведущего присоединились к поздравлениям и отметили, что Нина невероятно похожа на своего отца. «Ваша маленькая копия», «Папина принцесса! Очень похожа на папу», «Глаза папины!», «Прекрасная дочь прекрасного папы!», «Просто клон своего отца», — написали пользователи.