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Телеведущий Иван Ургант поздравил дочь Нину с днем рождения и показал ее редкие фото

Сегодня, 08:58
Старшей наследнице шоумена исполнилось 15 лет.

Телеведущий Иван Ургант поздравил дочь Нину с днем рождения и показал ее редкие фото
15 мая старшая дочь Ивана Урганта отмечала день рождения, ей исполнилось 15 лет. В честь этого особенного дня шоумен разместил в личном блоге несколько фото Нины, на которых показал, как она взрослела.

Телеведущий Иван Ургант поздравил дочь Нину с днем рождения и показал ее редкие фото


Стоит отметить, что телеведущий в последнее время редко делится с фолловерами новыми снимками, но никогда не забывает поздравить близких на личной странице в социальных сетях. Вчера Иван обнародовал фотографии своей старшей дочери от жены Натальи Кикнадзе, которая отмечает свой третий юбилей.

На первом снимке юная девушка с распущенными вьющимися волосами позирует на фоне гор.

Телеведущий Иван Ургант поздравил дочь Нину с днем рождения и показал ее редкие фото


На втором кадре Нина, вероятно, решила поэкспериментировать с образами. Нельзя не заметить рисунки на руке школьницы, напоминающие переводные тату.

Телеведущий Иван Ургант поздравил дочь Нину с днем рождения и показал ее редкие фото


На последнем фото она еще совсем малышкой сидит на плечах знаменитого отца. Снимок был сделан во время отдыха на природе – вокруг зеленое поле и лес.

Телеведущий Иван Ургант поздравил дочь Нину с днем рождения и показал ее редкие фото


«15», — лаконично подписал фотографии Иван Ургант.

В комментариях подписчики телеведущего присоединились к поздравлениям и отметили, что Нина невероятно похожа на своего отца. «Ваша маленькая копия», «Папина принцесса! Очень похожа на папу», «Глаза папины!», «Прекрасная дочь прекрасного папы!», «Просто клон своего отца», — написали пользователи.

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Ключевые слова: Иван Ургант, Наталья Кикнадзе, Эрика Кикнадзе, olganews

Количество просмотров: 2 548
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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