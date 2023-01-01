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Джессика Альба отметила 15-летнюю годовщину брака, показав фото с супругом

Вчера, 17:59
42-летняя актриса Джессика Альба отмечает семейный праздник. Её браку с мужем исполнилось 15 лет.

Джессика Альба отметила 15-летнюю годовщину брака, показав фото с супругом
В этот день звезда американского кино опубликовала на странице в социальной сети архивный снимок, на котором позирует вместе с супругом.

«15 лет брака! Я люблю тебя», — сделала Альба подпись под фото.

Джессика Альба отметила 15-летнюю годовщину брака, показав фото с супругом


Стоит напомнить, что официально пара зарегистрировала свои отношения всего за месяц до рождения первого ребёнка.

Джессика Альба и ее супруг кинопродюсер Кэш Уоррен познакомились на съемках фильма «Фантастическая четверка». Почти сразу, в 2004 году они начали встречаться, а в 2008 году у пары родилась дочь. Девочку назвали Онор Мари.

Тогда социальные Сети не были так популярны. В том числе по этой причине первую семейную фотосессию Джессики с ребенком актрисе удалось продать журналу «OK!» за 1,5 миллиона долларов.

Джессика Альба отметила 15-летнюю годовщину брака, показав фото с супругом


В 2011 году Джессика Альба на свет появилась вторая дочка пары - Хэвен Гарнер.

А в июле 2017 года папарацци рассекретили третью беременности знаменитости. Мальчик по имени Хэйс появился на свет 31 декабря 2017 года.

Джессика Альба отметила 15-летнюю годовщину брака, показав фото с супругом


Многие отмечают, что для своего возраста Джессика выглядит просто фантастически. Она отвечает, что старается не запускать себя, чтобы демонстрировать детям пример здорового образа жизни и, конечно же, нравится любимому мужу.

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Ключевые слова: Джессика Альба

Количество просмотров: 1 950
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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