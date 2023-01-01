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Марк Энтони стал отцом в седьмой раз

Сегодня, 14:07
В начале этого года 54-летний Марк Энтони женился на модели Наде Феррейре, которая младше его на тридцать лет.

Марк Энтони стал отцом в седьмой раз
Вскоре выяснилось, что девушка ждет ребенка, и на момент свадьбы она уже была беременна.

Марк Энтони стал отцом в седьмой раз


Вчера во многих странах отмечали День Отца, и в этот же день супруги стали родителями.

"Бог всегда идеально рассчитывает время. С Днем отца", - написал Марк и поделился кадром с малышом.

Марк Энтони стал отцом в седьмой раз


Раскрывать пол и имя ребенка они пока не стали. К слову, у певца уже есть шестеро детей - 28-летняя Ариана и 27-летний Чейз от отношений с Дебби Росадо, 22-летний Кристиан и 19-летний Райан от брака с Дайанарой Торрес и несовершеннолетние — 14-летние близнецы Макс и Эмма от второй супруги Дженнифер Лопес. А вот Надя стала матерью в первый раз.

Марк Энтони стал отцом в седьмой раз

← Мария Погребняк высказалась о причине...

Ключевые слова: julianews, Марк Энтони

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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