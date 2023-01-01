Марк Энтони стал отцом в седьмой раз

Вскоре выяснилось, что девушка ждет ребенка, и на момент свадьбы она уже была беременна.Вчера во многих странах отмечали День Отца, и в этот же день супруги стали родителями."Бог всегда идеально рассчитывает время. С Днем отца", - написал Марк и поделился кадром с малышом.Раскрывать пол и имя ребенка они пока не стали. К слову, у певца уже есть шестеро детей - 28-летняя Ариана и 27-летний Чейз от отношений с Дебби Росадо, 22-летний Кристиан и 19-летний Райан от брака с Дайанарой Торрес и несовершеннолетние — 14-летние близнецы Макс и Эмма от второй супруги Дженнифер Лопес. А вот Надя стала матерью в первый раз.