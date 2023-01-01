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Ольга Орлова показала фото своей взрослой падчерицы

Сегодня, 10:53
45-летняя певица Ольга Орлова находится в хороших отношениях с дочерью своего мужа Валерия.

Ольга Орлова показала фото своей взрослой падчерицы
Яна часто приезжает в гости к отцу и мачехе, а также с радостью проводит время со своей сводной сестренкой Аней, которая родилась у артистки в феврале этого года.

Накануне в блоге Орловой появилось теплое семейное фото с падчерицей. Певица опубликовала снимок, на котором Яна держит на руках крошку сестру.

Ольга Орлова показала фото своей взрослой падчерицы


«У меня чудесные отношения с дочерью Валерия. Посмотрите, как Аня похожа на сестренку», — умилилась Ольга.

Фолловеры певицы буквально засыпали падчерицу звезды комплиментами, отметив, что девушка зря прячется от внимания общественности. Возможно, прочитав приятные слова, Яна начнет более активно вести свой блог в социальных сетях. Но пока этого не произошло, и она, следуя примеру своего отца, держится в тени звездной мачехи.

Ольга Орлова показала фото своей взрослой падчерицы

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Ключевые слова: Ольга Орлова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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