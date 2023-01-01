Ольга Орлова показала фото своей взрослой падчерицы

Яна часто приезжает в гости к отцу и мачехе, а также с радостью проводит время со своей сводной сестренкой Аней, которая родилась у артистки в феврале этого года.Накануне в блоге Орловой появилось теплое семейное фото с падчерицей. Певица опубликовала снимок, на котором Яна держит на руках крошку сестру.«У меня чудесные отношения с дочерью Валерия. Посмотрите, как Аня похожа на сестренку», — умилилась Ольга.Фолловеры певицы буквально засыпали падчерицу звезды комплиментами, отметив, что девушка зря прячется от внимания общественности. Возможно, прочитав приятные слова, Яна начнет более активно вести свой блог в социальных сетях. Но пока этого не произошло, и она, следуя примеру своего отца, держится в тени звездной мачехи.