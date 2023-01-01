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37-летняя Наталья Фриске рассказала, как 12 лет шла к материнству

Сегодня, 10:43
37-летняя певица Наталья Фриске одна воспитывает годовалую дочку Луну.

37-летняя Наталья Фриске рассказала, как 12 лет шла к материнству
Экс-солистка группы «Блестящие» активно ведет страницу в социальных сетях, на которой общается с фолловерами на различные темы. Несколько дней назад женщина рассказала, что у нее не сразу получилось выносить и родить ребенка.

По словам Натальи, она 12 долгих лет старалась забеременеть. Младшая сестра Жанны Фриске прошла непростой путь к материнству, который в конечном итоге завершился успехом.

37-летняя Наталья Фриске рассказала, как 12 лет шла к материнству


«Три замершие беременности, одно неудачное ЭКО (с бывшим мужем). Потом диагностировали непроходимость труб. В итоге решилась опять на ЭКО. На этот раз прошла полное обследование, и всё получилось с первого раза», — рассказала женщина.

37-летняя Наталья Фриске рассказала, как 12 лет шла к материнству


Наталья впервые стала мамой в апреле 2022 года. Дочку Луну она растит одна, так как не общается с отцом ребенка. Такое решение Фриске-младшая приняла еще до родов. Певица неоднократно говорила, что нисколько не жалеет о разрыве с возлюбленным, а наоборот, считает это лучшим выходом для всех.

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Ключевые слова: Наталья Фриске, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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