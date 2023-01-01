42-летняя Равшана Куркова выложила первое фото новорожденной дочки

Правда, с тех пор звезда сериала «Барвиха» так и не поделилась подробностями беременности и родов.Вообще, знаменитость не рассказывает о своих романах. Известно только то, что отцом ее первого ребенка Гаспара является бизнесмен Сергей Амарян. Сын Равшаны появился на свет в 2020 году, но сообщила она об этом лишь спустя год. Хоть пара и не смогла сохранить отношения, некоторые поклонники считают, что именно от него актриса родила и дочь.Несколько дней назад в личном блоге Курковой появилось новое фото. В кадре запечатлена лишь маленькая ручка новорожденной дочки, которая крепко обхватила палец мамы.Поклонники восхитились трогательным фото Равшаны, отметив, что в этом есть что-то, передающее суть материнской любви.