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42-летняя Равшана Куркова выложила первое фото новорожденной дочки

Сегодня, 11:13
Актриса Равшана Куркова весной этого года удивила общественность новостями о рождении второго ребенка.

42-летняя Равшана Куркова выложила первое фото новорожденной дочки
Правда, с тех пор звезда сериала «Барвиха» так и не поделилась подробностями беременности и родов.

Вообще, знаменитость не рассказывает о своих романах. Известно только то, что отцом ее первого ребенка Гаспара является бизнесмен Сергей Амарян. Сын Равшаны появился на свет в 2020 году, но сообщила она об этом лишь спустя год. Хоть пара и не смогла сохранить отношения, некоторые поклонники считают, что именно от него актриса родила и дочь.

42-летняя Равшана Куркова выложила первое фото новорожденной дочки


Несколько дней назад в личном блоге Курковой появилось новое фото. В кадре запечатлена лишь маленькая ручка новорожденной дочки, которая крепко обхватила палец мамы.

42-летняя Равшана Куркова выложила первое фото новорожденной дочки


Поклонники восхитились трогательным фото Равшаны, отметив, что в этом есть что-то, передающее суть материнской любви.

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Ключевые слова: Равшана Куркова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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