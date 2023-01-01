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Рианна родила дочь

Сегодня, 16:56
В мае прошлого года Рианна родила сына от рэпера ASAP Rocky.

Рианна родила дочь
Мальчика назвали необычным именем RZA Ательстон Майерс. А уже в феврале стало известно, что певица готовится стать матерью во второй раз. Она выступила на Супербоуле в обтягивающем красном комбинезоне, который не скрывал ее изменившуюся фигуру.

Рианна родила дочь


А теперь западные СМИ сообщили, что Рианна родила дочь. Эти новости подтвердили в окружении пары.

Рианна родила дочь


"Она вылитая Рианна, плоть до светлых глаз", - сообщил инсайдер.

Малышка и ее мама чувствуют себя хорошо. Они уже находятся в своем доме в Лос-Анджелесе.

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Ключевые слова: julianews, Рианна

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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