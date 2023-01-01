Мальчика назвали необычным именем RZA Ательстон Майерс. А уже в феврале стало известно, что певица готовится стать матерью во второй раз. Она выступила на Супербоуле в обтягивающем красном комбинезоне, который не скрывал ее изменившуюся фигуру.А теперь западные СМИ сообщили, что Рианна родила дочь. Эти новости подтвердили в окружении пары."Она вылитая Рианна, плоть до светлых глаз", - сообщил инсайдер.Малышка и ее мама чувствуют себя хорошо. Они уже находятся в своем доме в Лос-Анджелесе.