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Дмитрий Спиридонов показал новое фото с новорожденным сыном от «татушки» Лены Катиной

Вчера, 11:32
В июле этого года экс-солистка группы t.A.T.u Лена Катина и ее супруг Дмитрий Спиридонов стали родителями.

Дмитрий Спиридонов показал новое фото с новорожденным сыном от «татушки» Лены Катиной
У возлюбленных родился мальчик, которого назвали Демьяном.

После родов 38-летняя певица стала реже выходить на связь с поклонниками в своем блоге. Вместо нее всеми новостями о малыше делится ее муж, который рассказывает о самочувствии Демьяна и о том, как он взрослеет.

Дмитрий Спиридонов показал новое фото с новорожденным сыном от «татушки» Лены Катиной


Несколько дней назад Дмитрий опубликовал новую фотографию с сыном. Ранее лицо ребенка скрывали смайлом, но на этом снимке кое-что рассмотреть можно.

Дмитрий Спиридонов показал новое фото с новорожденным сыном от «татушки» Лены Катиной


«Демьяну сегодня ровно месяц. Растем. Начинаем болтать — это в папу», — рассказал бизнесмен.

Фолловеры Спиридонова успели досконально изучить фото с новорожденным и даже устроили жаркий спор, на кого же из родителей похож маленький Демьян: «Нос как у Лены», «С такого ракурса копия папа», «С первым, самым важным и нежным месяцем вас!».

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Ключевые слова: Дмитрий Спиридонов, Лена Катина, olganews

Количество просмотров: 1 625
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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