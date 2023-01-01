Дмитрий Спиридонов показал новое фото с новорожденным сыном от «татушки» Лены Катиной

После родов 38-летняя певица стала реже выходить на связь с поклонниками в своем блоге. Вместо нее всеми новостями о малыше делится ее муж, который рассказывает о самочувствии Демьяна и о том, как он взрослеет.
Несколько дней назад Дмитрий опубликовал новую фотографию с сыном. Ранее лицо ребенка скрывали смайлом, но на этом снимке кое-что рассмотреть можно.
«Демьяну сегодня ровно месяц. Растем. Начинаем болтать — это в папу», — рассказал бизнесмен.
Фолловеры Спиридонова успели досконально изучить фото с новорожденным и даже устроили жаркий спор, на кого же из родителей похож маленький Демьян: «Нос как у Лены», «С такого ракурса копия папа», «С первым, самым важным и нежным месяцем вас!».