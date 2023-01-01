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Илья Авербух поделился трогательными фото с женой Лизой Арзамасовой и сыном

Вчера, 12:48
Вчера в семье актрисы Лизы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха был большой праздник.

Илья Авербух поделился трогательными фото с женой Лизой Арзамасовой и сыном
Их общий ребенок Лев отмечал свой второй день рождения. В честь этого радостного события хореограф опубликовал на своей странице в социальных сетях новые фото.

На размещенном Авербухом кадре все семейство собралось вместе. Лиза и Илья нежно обнимали своего наследника, который в этот момент внимательно смотрел в камеру.

Илья Авербух поделился трогательными фото с женой Лизой Арзамасовой и сыном


«Как один большой счастливый день пролетели эти два года! Спасибо тебе, любимая, за нашего «собственного» Льва. Лева, в добрый путь!» — написал фигурист.

Илья Авербух поделился трогательными фото с женой Лизой Арзамасовой и сыном


В комментариях поклонники артистов присоединились к поздравлениям и пожелали маленькому Льву счастья.

Напомним, Авербух и Арзамасова официально подтвердили свои отношения осенью 2020 года, а через три месяца поженились. Для актрисы это первый ребенок, в то время как у фигуриста есть уже взрослый сын от бывшей избранницы Ирины Лобачевой.

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Ключевые слова: Илья Авербух, Лиза Арзамасова, olganews

Количество просмотров: 1 703
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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