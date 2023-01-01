Илья Авербух поделился трогательными фото с женой Лизой Арзамасовой и сыном

На размещенном Авербухом кадре все семейство собралось вместе. Лиза и Илья нежно обнимали своего наследника, который в этот момент внимательно смотрел в камеру.
«Как один большой счастливый день пролетели эти два года! Спасибо тебе, любимая, за нашего «собственного» Льва. Лева, в добрый путь!» — написал фигурист.
В комментариях поклонники артистов присоединились к поздравлениям и пожелали маленькому Льву счастья.
Напомним, Авербух и Арзамасова официально подтвердили свои отношения осенью 2020 года, а через три месяца поженились. Для актрисы это первый ребенок, в то время как у фигуриста есть уже взрослый сын от бывшей избранницы Ирины Лобачевой.