Максим Галкин* порадовал поклонников новым фото повзрослевшей дочки Лизы

На этот раз шоумен решил показать, как повзрослела его дочка Лиза. 9-летняя малышка повторила свое архивное фото.Максим Галкин* сделал коллаж из двух фотографий девочки. Первый снимок был сделан в совсем раннем детстве, а второй - накануне. Маленькая Лиза практически в точности повторила свой образ и даже позировала в том же месте.«Лиза семь лет спустя», — написал юморист.Поклонники Максима осыпали девочку приятными комплиментами, отметив ее сходство со знаменитым отцом: «Как же время летит! На папу становится всё больше похожа», «Невероятная. А сейчас взгляд такой – нечто!», «Какая же она красотка растёт! Энергия через экран!».Стоит отметить, что совсем недавно Галкин* уже публиковал семейное фото. В кадре он позировал на пляже в компании своей 74-летней жены Аллы Пугачевой и детей: Лизы и Гарри.