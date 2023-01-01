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Максим Галкин* порадовал поклонников новым фото повзрослевшей дочки Лизы

Сегодня, 12:20
Телеведущий и юморист Максим Галкин* (признан в РФ иностранным агентом) в последнее время радует поклонников семейными снимками.

Максим Галкин* порадовал поклонников новым фото повзрослевшей дочки Лизы
На этот раз шоумен решил показать, как повзрослела его дочка Лиза. 9-летняя малышка повторила свое архивное фото.

Максим Галкин* сделал коллаж из двух фотографий девочки. Первый снимок был сделан в совсем раннем детстве, а второй - накануне. Маленькая Лиза практически в точности повторила свой образ и даже позировала в том же месте.

Максим Галкин* порадовал поклонников новым фото повзрослевшей дочки Лизы


«Лиза семь лет спустя», — написал юморист.

Поклонники Максима осыпали девочку приятными комплиментами, отметив ее сходство со знаменитым отцом: «Как же время летит! На папу становится всё больше похожа», «Невероятная. А сейчас взгляд такой – нечто!», «Какая же она красотка растёт! Энергия через экран!».

Стоит отметить, что совсем недавно Галкин* уже публиковал семейное фото. В кадре он позировал на пляже в компании своей 74-летней жены Аллы Пугачевой и детей: Лизы и Гарри.

Максим Галкин* порадовал поклонников новым фото повзрослевшей дочки Лизы

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Ключевые слова: Максим Галкин, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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