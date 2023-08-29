Тимати выложил трогательные снимки с повзрослевшими детьми от разных женщин

На странице личного блога Тимати опубликовал новые семейные фото с наследниками. Сначала он запечатлел детей в частном самолете.
А после сделал совместное фото с ними.
«Домой — к началу учебного сезона», - подписал снимки рэпер.
Поклонники тут же принялись обсуждать новые фото Тимати. Однако не только дети стали объектом дискуссий в комментариях. Фолловеры отметили удивительное сходство между возлюбленной Тимура Валентиной Ивановой и его мамой Симоной: «Валентина так похожа на Симону», «Валя — это мама в молодости», «Настолько похожи, как будто родственницы».