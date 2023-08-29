Тимати выложил трогательные снимки с повзрослевшими детьми от разных женщин

Наследники артиста появились на свет от двух разных женщин. Старшую дочь Алису музыканту родила Алена Шишкова, а младшего сына Ратмира – Анастасия Решетова. Недавно Тимур нашел время для детей в своем плотном графике и отвез их в путешествие.На странице личного блога Тимати опубликовал новые семейные фото с наследниками. Сначала он запечатлел детей в частном самолете.А после сделал совместное фото с ними.«Домой — к началу учебного сезона», - подписал снимки рэпер.Поклонники тут же принялись обсуждать новые фото Тимати. Однако не только дети стали объектом дискуссий в комментариях. Фолловеры отметили удивительное сходство между возлюбленной Тимура Валентиной Ивановой и его мамой Симоной: «Валентина так похожа на Симону», «Валя — это мама в молодости», «Настолько похожи, как будто родственницы».