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Семья в полном составе: Марина Александрова выложила редкое фото со своими детьми и мужем

Сегодня, 12:54
41-летняя актриса Марина Александрова нечасто выкладывает в своем блоге снимки с детьми.

Семья в полном составе: Марина Александрова выложила редкое фото со своими детьми и мужем
Также неохотно звезда сериала «Екатерина» показывает и фото мужа, режиссера Андрея Болтенко. Однако несколько дней назад она решила обнародовать кадры сразу со всеми членами своей семьи.

На странице в социальных сетях Марины появился новый снимок, на котором она позировала вместе с супругом, сыном Андреем и дочерью Екатериной. Как оказалось, совсем недавно они вернулись из Венеции. И если раньше Александрова выкладывала фото детей и мужа по отдельности, то в этот раз решила запечатлеть сразу всех.

Семья в полном составе: Марина Александрова выложила редкое фото со своими детьми и мужем


«Установка до следующего отдыха: буду распаковывать впечатления лета, как любимую конфету, и пусть впрыскивают серотонин и помогают быть в гармонии и мире с собой и окружающими, и улыбаться без повода! Так что если увидите меня с дурацкой улыбкой, это у меня лето внутри плещется», — подписала она.

Новые семейные фото не оставили поклонников равнодушными. Многие стали гадать, на кого же похожи дети актрисы: «Мальчик в маму, девочка в папу пошли», «Самая красивая улыбка!», «Фотографии, наполненные любовью. Прекрасная семья».

Семья в полном составе: Марина Александрова выложила редкое фото со своими детьми и мужем

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Ключевые слова: Марина Александрова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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