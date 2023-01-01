Семья в полном составе: Марина Александрова выложила редкое фото со своими детьми и мужем

На странице в социальных сетях Марины появился новый снимок, на котором она позировала вместе с супругом, сыном Андреем и дочерью Екатериной. Как оказалось, совсем недавно они вернулись из Венеции. И если раньше Александрова выкладывала фото детей и мужа по отдельности, то в этот раз решила запечатлеть сразу всех.
«Установка до следующего отдыха: буду распаковывать впечатления лета, как любимую конфету, и пусть впрыскивают серотонин и помогают быть в гармонии и мире с собой и окружающими, и улыбаться без повода! Так что если увидите меня с дурацкой улыбкой, это у меня лето внутри плещется», — подписала она.
Новые семейные фото не оставили поклонников равнодушными. Многие стали гадать, на кого же похожи дети актрисы: «Мальчик в маму, девочка в папу пошли», «Самая красивая улыбка!», «Фотографии, наполненные любовью. Прекрасная семья».