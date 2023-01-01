Александр Ревва с женой нежно обратились к старшей дочери в день ее 16-летия

Старшей дочери артиста Алисе исполнилось 16 лет. В честь праздника звездный отец обратился к имениннице на странице своего блога, а мама девочки Анжелика опубликовала несколько ее новых фотографий.Александр выложил серию черно-белых фото повзрослевшей наследницы. Артист трогательно поздравил дочь, которую ласково называет «Алисёнок».«Какая же ты стала взрослая, но для меня ты всегда остаёшься любимой крошечной девочкой, любящей мечтать. Пусть все твои мечты сбудутся. Я тебя очень люблю!» — написал Ревва.Его супруга, 40-летняя Анжелика Ревва, опубликовала совместное фото с дочкой и также трогательно к ней обратилась.«Доченька, уже 16! Моя первая! Счастье наше и свет... Чистая, честная, глубокая, красивая, талантливая и восхитительная девочка.. Спасибо вселенной за такой подарок», — написала супруга артиста.К поздравлениям присоединились многочисленные поклонники музыканта и подписчики его жены. Фанаты пожелали имениннице счастья и чтобы все в ее жизни было «красиво, позитивно и по любви».