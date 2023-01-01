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Александр Ревва с женой нежно обратились к старшей дочери в день ее 16-летия

Сегодня, 11:13
В семье 49-летнего шоумена Александра Реввы накануне произошло важное событие.

Александр Ревва с женой нежно обратились к старшей дочери в день ее 16-летия
Старшей дочери артиста Алисе исполнилось 16 лет. В честь праздника звездный отец обратился к имениннице на странице своего блога, а мама девочки Анжелика опубликовала несколько ее новых фотографий.

Александр выложил серию черно-белых фото повзрослевшей наследницы. Артист трогательно поздравил дочь, которую ласково называет «Алисёнок».

Александр Ревва с женой нежно обратились к старшей дочери в день ее 16-летия


«Какая же ты стала взрослая, но для меня ты всегда остаёшься любимой крошечной девочкой, любящей мечтать. Пусть все твои мечты сбудутся. Я тебя очень люблю!» — написал Ревва.

Его супруга, 40-летняя Анжелика Ревва, опубликовала совместное фото с дочкой и также трогательно к ней обратилась.

Александр Ревва с женой нежно обратились к старшей дочери в день ее 16-летия


«Доченька, уже 16! Моя первая! Счастье наше и свет... Чистая, честная, глубокая, красивая, талантливая и восхитительная девочка.. Спасибо вселенной за такой подарок», — написала супруга артиста.

К поздравлениям присоединились многочисленные поклонники музыканта и подписчики его жены. Фанаты пожелали имениннице счастья и чтобы все в ее жизни было «красиво, позитивно и по любви».

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Ключевые слова: Александр Ревва, Анжелика Ревва, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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