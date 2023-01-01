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Алекс Малиновский раскрыл имя новорожденной дочки

Сегодня, 13:16
В начале сентября 37-летний певец Алекс Малиновский сообщил поклонникам радостную новость.

Алекс Малиновский раскрыл имя новорожденной дочки
Как оказалось, у близкого друга Сергея Лазарева родилась дочка. В своем блоге артист раскрыл имя малышки.

Малиновский выложил видео прогулки с наследницей. На опубликованных кадрах дочка Алекса, которой на вид около года, делала свои первые шаги.

Алекс Малиновский раскрыл имя новорожденной дочки


«Малиновская Вера Александровна», — сообщил артист своим поклонникам.

Фолловеры Малиновского активно стали поздравлять его со столь важным событием.

Алекс Малиновский раскрыл имя новорожденной дочки


Одновременно с приятными пожеланиями у артиста активно интересуются личностью мамы девочки. Однако Алекс предпочитает эту тему не обсуждать: «Вау, какое нежное имя. Милашка, поздравляю! У нее самый лучший папа. Счастья, здоровья, любви, удачи», «Какое красивое имя. И с глубоким смыслом. Поздравляю вас!», «Познакомите с мамой малышки?».

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Ключевые слова: Алекс Малиновский, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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