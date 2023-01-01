Сальма Хайек трогательно поздравила своего пасынка с днем рождения

Однако мало кто знает, что супруг мексиканской «бандитки» до романа с ней состоял в отношениях с канадской фотомоделью Линдой Евангелистой. От этого союза у некогда возлюбленных на свет появился сын Августин, который на днях отмечал свой день рождения.Несмотря на то, что Франсуа и Линда находятся в не очень хороших отношениях, юноша поддерживает связь с отцом и его женой.Доказательством тому послужило поздравление, которое Сальма опубликовала на странице в своих социальных сетях. Хайек трогательно обратилась к пасынку, опубликовав совместное фото Оги (ласковое прозвище парня) с его папой.«C днем рождения, Оги, ты — настоящее благословение в нашей жизни, пусть твоя энергичная природа поможет тебе сделать огромный скачок в этом году», —написала актриса.Напомним, Сальма Хайек и Франсуа Анри-Пино поженились в 2009 году. Помимо общей дочери Валентины и сына от Евангелисты, у миллиардера есть другие дети от отношений с Дороти Лепер: сын Франсуа и дочь Матильда.