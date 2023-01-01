Сальма Хайек трогательно поздравила своего пасынка с днем рождения

Несмотря на то, что Франсуа и Линда находятся в не очень хороших отношениях, юноша поддерживает связь с отцом и его женой.
Доказательством тому послужило поздравление, которое Сальма опубликовала на странице в своих социальных сетях. Хайек трогательно обратилась к пасынку, опубликовав совместное фото Оги (ласковое прозвище парня) с его папой.
«C днем рождения, Оги, ты — настоящее благословение в нашей жизни, пусть твоя энергичная природа поможет тебе сделать огромный скачок в этом году», —написала актриса.
Напомним, Сальма Хайек и Франсуа Анри-Пино поженились в 2009 году. Помимо общей дочери Валентины и сына от Евангелисты, у миллиардера есть другие дети от отношений с Дороти Лепер: сын Франсуа и дочь Матильда.