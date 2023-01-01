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Сальма Хайек трогательно поздравила своего пасынка с днем рождения

Сегодня, 13:10
57-летняя актриса Сальма Хайек вот уже 14 лет счастлива в браке с миллиардером Франсуа Анри-Пино.

Сальма Хайек трогательно поздравила своего пасынка с днем рождения
Однако мало кто знает, что супруг мексиканской «бандитки» до романа с ней состоял в отношениях с канадской фотомоделью Линдой Евангелистой. От этого союза у некогда возлюбленных на свет появился сын Августин, который на днях отмечал свой день рождения.

Несмотря на то, что Франсуа и Линда находятся в не очень хороших отношениях, юноша поддерживает связь с отцом и его женой.

Сальма Хайек трогательно поздравила своего пасынка с днем рождения


Доказательством тому послужило поздравление, которое Сальма опубликовала на странице в своих социальных сетях. Хайек трогательно обратилась к пасынку, опубликовав совместное фото Оги (ласковое прозвище парня) с его папой.

Сальма Хайек трогательно поздравила своего пасынка с днем рождения


«C днем рождения, Оги, ты — настоящее благословение в нашей жизни, пусть твоя энергичная природа поможет тебе сделать огромный скачок в этом году», —написала актриса.

Напомним, Сальма Хайек и Франсуа Анри-Пино поженились в 2009 году. Помимо общей дочери Валентины и сына от Евангелисты, у миллиардера есть другие дети от отношений с Дороти Лепер: сын Франсуа и дочь Матильда.

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Ключевые слова: Сальма Хайек, Франсуа-Анри Пино, Линда Евангелиста, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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