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Пелагея впервые приехала на съёмки Первого канала с 6-летней дочкой

Сегодня, 15:58
Певица Пелагея была и остаётся не только звездой народной сцены, но и Первого канала.

Пелагея впервые приехала на съёмки Первого канала с 6-летней дочкой
Зрителям улыбчивая блондинка полюбилась ещё тогда, когда начался первый сезон шоу "Голос".

С тех пор "много воды утекло". В жизни Пелагеи произошли большие перемены. А на шоу она, всё-таки, вернулась после перерыва. Да не одна, а с дочкой, которой уже исполнилось 6 лет.

Пелагея впервые приехала на съёмки Первого канала с 6-летней дочкой


Пелагея появилась вместе с дочкой на съемках шоу "Голос. Уже не дети". 6-летняя Таисия с интересом наблюдала за работой всех участников проекта, а потом устроила фотосессию с мамой в кресле наставницы.

Пелагея впервые приехала на съёмки Первого канала с 6-летней дочкой


Стоит отметить, что девочка была одета довольно строго в чёрно-белый костюм. Правда, и звездная мама отказалась от ярких нарядов в пользу рубашки с принтом и расклешённых брюк.

Пелагея впервые приехала на съёмки Первого канала с 6-летней дочкой


Заслуженная артистка России в подписи под фото с дочкой напомнила:

"Смотрим вместе полуфинал! Подготовили с командой самый разнообразный репертуар. Сегодня вы от ребят услышите и свежий хит, и нежную русскую классику в специально сделанной группой аранжировке для участника, и оригинальный кавер хита одного из наставников, и даже (что уникально для "Голоса") авторскую песню участника! Слушайте, наслаждайтесь и поддерживайте нашу команду (да и всех мега-талантливых ребят этого сезона)".

Интересно, а наши читатели продолжают следить за развитием событий в шоу "Голос. Уже не дети"?

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Ключевые слова: Пелагея

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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