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Румер Уиллис сделала интимное селфи кормления дочери грудью

Сегодня, 16:10
Некоторые считают, что процесс кормления грудью малыша сравним какому-то таинству, которое лучше прятать от чужих глаз.

Румер Уиллис сделала интимное селфи кормления дочери грудью
Но этого мнения явно не придерживается дочка Брюса Уиллиса, которая опубликовала снимок непосредственно этого занятия.

Напомним, 35-летняя Румер Уиллис в апреле 2023 года родила дочь от бойфренда Дерека Ричарда Томаса. Женщина отмечала, что ей так нравится заниматься материнством, что даже няня ей не нужна.

Румер Уиллис сделала интимное селфи кормления дочери грудью


"Ты — большее, о чем мы когда-либо мечтали", - писала Уиллис про новорождённую кровинушку.

На фото, точнее селфи, Румер одной рукой держит камеру, а второй обнимает малышку.

Румер Уиллис сделала интимное селфи кормления дочери грудью


Дочка "крепкого орешка" также пожаловалась фолловерам, что не так давно оправилась от болезни - она с крошкой переболела гриппом. В эти дни Румер буквально места себе не находился, переживая за дочку.

"Родители часто сомневаются в своих способностях, но на прошлой неделе, когда у нас свирепствовал грипп, я поняла, что у меня больше сил, чем я могла подумать. Я могу быть тем островком безопасности для нее, но при этом оставаться в безопасности и вдвоем с ней",

- писала Румер в блоге.

Румер Уиллис сделала интимное селфи кормления дочери грудью


Расскажите, а вы уже переболели чем-нибудь этой осенью? Говорят, опять коронавирус надвигается.

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Ключевые слова: Румер Уиллис

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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