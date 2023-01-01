Румер Уиллис сделала интимное селфи кормления дочери грудью

Но этого мнения явно не придерживается дочка Брюса Уиллиса, которая опубликовала снимок непосредственно этого занятия.Напомним, 35-летняя Румер Уиллис в апреле 2023 года родила дочь от бойфренда Дерека Ричарда Томаса. Женщина отмечала, что ей так нравится заниматься материнством, что даже няня ей не нужна."Ты — большее, о чем мы когда-либо мечтали", - писала Уиллис про новорождённую кровинушку.На фото, точнее селфи, Румер одной рукой держит камеру, а второй обнимает малышку.Дочка "крепкого орешка" также пожаловалась фолловерам, что не так давно оправилась от болезни - она с крошкой переболела гриппом. В эти дни Румер буквально места себе не находился, переживая за дочку."Родители часто сомневаются в своих способностях, но на прошлой неделе, когда у нас свирепствовал грипп, я поняла, что у меня больше сил, чем я могла подумать. Я могу быть тем островком безопасности для нее, но при этом оставаться в безопасности и вдвоем с ней",- писала Румер в блоге.Расскажите, а вы уже переболели чем-нибудь этой осенью? Говорят, опять коронавирус надвигается.