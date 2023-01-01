Митя Хрусталев объявил, что у него родилась дочь

О любовных приключениях Дмитрия Хрусталева мы писали уже не раз. Самым известным его, как бы, романом, были отношения с екатериной варнавой, но мы то знаем, что Катя публично встречается только с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации.Потом Митя влюбился в солистку группы «Динама» Алену Иваницкую и даже выходил с ней в свет, но потом у Алены поменялись жизненные планы и он так же пылко влюбился во вторую солистку этого дуэта Марию Гончарук. Эта девушка оказалась более сговорчивой и через некоторое время все узнали о «секретной свадьбе» Мити и Маши. С тех пор они официально считаются мужем и женой и периодически появляются вместе на людях.Накануне, Митя был ведущим на премии «Золотой граммофон» и после того, как его тезка Дмитрий Маликов получил уже свою 13 статуэтку, у них завязался интересный диалог.Маликов сказал, что 13 его любимое число, поскольку в этот день у него родилась дочь. На что Хрусталев ответил, что 13 число для него тоже особенное, поскольку и у него 13 числа родилась дочь.Любопытно, но никаких новостей о том, что Мария Гончарук стала мамой никто не слышал и в её социальных сетях нет даже намека на это.Примечательно, что она тоже была на этой церемонии, но никаким своим поведением не показала, что она вообще здесь с Митей. Просто приехала сама и все. Не удивимся, если она вообще не в курсе, что у её мужа родилась дочь.