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«Не боюсь провалов»: Антон Кох рассказал о своих принципах и привычках в бизнесе

Сегодня, 13:42
Антон Кох хорошо известен, как основатель HR-сервиса.

«Не боюсь провалов»: Антон Кох рассказал о своих принципах и привычках в бизнесе
Он предприниматель, меценат, филантроп, телеведущий и инвестор. А еще Антон любящий отец и немного боксер. В недавнем большом интервью он рассказал почему не боится провалов, какими привычками должен обладать бизнесмен и почему в его команде одни девочки.

Расскажи, как ты пришел к текущему бизнесу?

-Я создал HR-сервис Основная проблема сегодняшнего рынка–это срок закрытия вакансии и это в среднем 2 месяца. Работодатели до сих пор оценивают искателя по резюме, при этом не учитывают текущие изменения. Каждый день люди начинают делать что-то новое, обучаются новым профессиям и отталкиваться оттого, что человек написал в резюме, я считаю бессмысленно. Вторая, немаловажная сложность состоит в том, это некачественные и не профессионально составленные резюме. Поиск кандидата по резюме, на мой взгляд, - это заведомо проигрышная история для работодателя, поэтому мы создали сервис, который автоматизировал процесс собеседования.

Мы сделали большой объём трафика на ассистентов и менеджеров по продажам и когда у нас оказалось много отобранных после собеседования менеджеров по продажам и ассистентов менеджера, к нам пришли работодатели, которым нужны эти позиции, и им всего лишь нужно заполнить анкету, и мы подберем работников под их подзапрос.

Сегодня у вас появилась задача найти сотрудника, - завтра он у вас уже выйдет на работу, так работает hr-сервис. Это наша разработка, наш проект, мы его протестировали, обкатали и готовимся к масштабному запуску.

Этот проект– моя идея, раньше, когда искал сотрудников, я обращался в огромное количество hr-агентств и нигде не увидел какого-то разумного и здравого подхода, поэтому появилась идея запустить самостоятельно. Когда нет того, что тебе нужно - создай это сам.

У тебя впереди запуск стартапа — это новая точка роста, не боишься провалов?

-Не боюсь провалов, на мой взгляд, это основная точка роста: чем больше, я ошибаюсь, тем больше вероятность успеха в каждой новой попытке. Для меня нет такого понятия, как провал, я делаю то, во что верю. Я знаю, что в какой-то момент времени то, что я делаю - выстрелит и будет чем-то феноменальным. Основная движущая сила внутри меня.

«Не боюсь провалов»: Антон Кох рассказал о своих принципах и привычках в бизнесе


Ради чего ты работаешь?

-Мной движет самореализация, мне важен путь и преодоление маршрута до реализации, результат меня меньше всего интересует, потому что никогда не знаешь, какие действия приведут к результату, и нет никаких закономерностей, есть просто вера в то, что я делаю. Нужно фокусироваться на пути и получать удовольствие от каждой секунды прожитой жизни, от принятых решений и не ждать результат.
Можно хотеть достичь конкретного результата и 10 лет к нему идти, а потом, оглянувшись понять, что истратил все силы, но так и не был счастлив, поэтому у меня простой ответ: мой уровень счастья всегда у меня на пределе, в каждый момент времени.

Если говорить о команде, ты говоришь, что у тебя в команде одни девочки, с мужчинами сложнее работать?

-У меня работают одни девочки, потому что я увидел в девочках больше преданности, ответственности, работоспособности и амбициозности. Мне с девочками очень легко, весь рабочий процесс выстроен максимально комфортно для них и для меня, все между собой очень хорошо общаются, помогают, поддерживают.

Я работал с пацанами, когда у меня был автосалон, где была команда почти полностью, состоящая из мужчин и там была своя специфика, особенно если есть провалы в работе, там уже нужен мужской разговор, с девчонками нужно быть мягче, быть более чутким и внимательным и тогда и отдача максимальная.

Какая привычка полезна для предпринимателя?

-Я бы сказал: соображать, думать, развиваться и анализировать. Для предпринимателя важны полезные привычки, которые помогают оставаться на коне, потому что предприниматель - это человек, который знает, откуда придут деньги, и лишь развитие позволит ему постоянно сохранять высокие позиции и быть компетентным в своей области. Еще важная привычка– дисциплина, думаю, если бы я больше фокусировался на бизнесе, то мог больше зарабатывать, я же хочу развития всех своих возможностей и граней, мне многое интересно и думаю, что на дистанции это приведёт к гораздо более яркому и сильному результату. Я начал мыслить именно стратегически и долгосрочно планировать.

«Не боюсь провалов»: Антон Кох рассказал о своих принципах и привычках в бизнесе


Как ты принимаешь сложные решения?

-Интуитивно, на грани с просчитыванием, с точки зрения логики и большого количества вариантов. Недавно я принял решение стать ведущим на телевидении. Как я принял это решение и почему я иду туда?

Если есть амбиции, то можно выжать максимум. Я понимаю, что амбиции есть, и понимаю, что мне это подходит, я хочу посмотреть, как происходит съёмки передач, хочу поработать в этом направлении, приобрести новый опыт, познакомится с новыми людьми из другой сферы, поменять свой статус. Надо пробовать, смотреть, наблюдать, и я знаю, что это дорожка к чему-то приведёт, поэтому кажущееся сложным решение на самом деле для меня сложным не было. Принимая решение, я меняю вектор моей жизни, все перестраиваю и начинаю двигаться и получать опыт.

Что для меня источник энергии?

-Вся моя жизнь - это источник энергии, все мои проявления, всё, что делаю, я от всего наполняюсь. Делаю только то, что хочу, и получаю энергию от любого процесса, от мыслей, от любых сказанных и услышанных слов. Я кайфую от жизни. Если я чувствую, что я не наполняюсь энергией, от чего-то, то я сразу ухожу, дистанцируюсь, поэтому для меня источник энергии - это всё пространство вокруг меня, это наша земля. Планета это и есть источник энергии.

Что бы ты посоветовал самому себе в 17 лет?

-Не боятся и действовать, действовать каждый день, просыпаться и действовать, и всё! Главное – не бояться!

Какие ближайшие интересные проявления от меня ждать?

-Впереди меня ждет очень много нового и интересного. Сегодня я впервые был на съемках тестового подкаста, для меня это новый опыт. Мне хотелось понять, как происходят съемки, как себя ощущаешь под камерами, как это быть в центре внимания, после съемок проанализировать ошибки, чтобы понимать формат, специфику интервью и его ведения. Ведь впереди у меня запланированы съемки на телеканале.
Планы огромные и я думаю, что впереди у меня много нового и интересного и, главное, меня ждет мощный и серьезный результат.

«Не боюсь провалов»: Антон Кох рассказал о своих принципах и привычках в бизнесе

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Ключевые слова: Антон Кох

Количество просмотров: 858
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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