Как попасть в звездное окружение и создать ажиотаж вокруг своей персоны: Ксения Собчак поделилась своим опытом на главной конференции по блогингу «Инстадиум»

В этот день в Москве в четвертый раз прошла самая масштабная конференция по инфобизнесу и блогингу в СНГ InstaDium.В этом году хедлайнерами конференции стали Ксения Собчак, Instasamka, Аяз Шабутдинов и другие известные гости. Мероприятие посетили более 5000 экспертов, блогеров и предпринимателей, что сделало его самым масштабным за всю историю.«Никакого инфоцыганства, только блогинг и бизнес», — как рассказали создатели и организаторы конференции Илья Гончаренко и Ян Сташкевич, в этот раз особое внимание было уделено ключевым трендам инфобизнеса, увеличению медийности и новым способам заработка.Ксения Собчак рассказала, как попасть в звездное окружение, создать ажиотаж вокруг своей персоны и правильно ходить на тусовки: «моя стратегия успеха в том, что я совмещала высокое и низкое. Утром я сидела на «бревне» Дома-2, а вечером ехала на модный показ. Чтобы быть интересным, нужно быть разным», — рассказала телеведущая. В конце выступления Собчак пригласила участников конференции слетать с ней в Дубай и «поснимать рилсы».Удивила гостей и Инстасамка, впервые в своей жизни выступив с лекцией на тему «Как построить империю на хайпе». Певица открыто рассказала о смене своего образа: «в какой-то момент просто решили убрать чрезмерную пошлость и матерные слова, и так получилось, что музыка вышла на новый уровень. Я из этого выросла и поняла, что так больше не хочу. Я бы не хотела, чтобы мой ребенок такое слушал. Делайте качественный продукт и люди к вам потянутся».