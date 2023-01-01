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Как попасть в звездное окружение и создать ажиотаж вокруг своей персоны: Ксения Собчак поделилась своим опытом на главной конференции по блогингу «Инстадиум»

Сегодня, 11:39
Мероприятие состоялось 5 октября.

Как попасть в звездное окружение и создать ажиотаж вокруг своей персоны: Ксения Собчак поделилась своим опытом на главной конференции по блогингу «Инстадиум»
В этот день в Москве в четвертый раз прошла самая масштабная конференция по инфобизнесу и блогингу в СНГ InstaDium.

В этом году хедлайнерами конференции стали Ксения Собчак, Instasamka, Аяз Шабутдинов и другие известные гости. Мероприятие посетили более 5000 экспертов, блогеров и предпринимателей, что сделало его самым масштабным за всю историю.

Как попасть в звездное окружение и создать ажиотаж вокруг своей персоны: Ксения Собчак поделилась своим опытом на главной конференции по блогингу «Инстадиум»


«Никакого инфоцыганства, только блогинг и бизнес», — как рассказали создатели и организаторы конференции Илья Гончаренко и Ян Сташкевич, в этот раз особое внимание было уделено ключевым трендам инфобизнеса, увеличению медийности и новым способам заработка.

Как попасть в звездное окружение и создать ажиотаж вокруг своей персоны: Ксения Собчак поделилась своим опытом на главной конференции по блогингу «Инстадиум»


Ксения Собчак рассказала, как попасть в звездное окружение, создать ажиотаж вокруг своей персоны и правильно ходить на тусовки: «моя стратегия успеха в том, что я совмещала высокое и низкое. Утром я сидела на «бревне» Дома-2, а вечером ехала на модный показ. Чтобы быть интересным, нужно быть разным», — рассказала телеведущая. В конце выступления Собчак пригласила участников конференции слетать с ней в Дубай и «поснимать рилсы».

Удивила гостей и Инстасамка, впервые в своей жизни выступив с лекцией на тему «Как построить империю на хайпе». Певица открыто рассказала о смене своего образа: «в какой-то момент просто решили убрать чрезмерную пошлость и матерные слова, и так получилось, что музыка вышла на новый уровень. Я из этого выросла и поняла, что так больше не хочу. Я бы не хотела, чтобы мой ребенок такое слушал. Делайте качественный продукт и люди к вам потянутся».

Как попасть в звездное окружение и создать ажиотаж вокруг своей персоны: Ксения Собчак поделилась своим опытом на главной конференции по блогингу «Инстадиум»

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Ключевые слова: Инстадиум, Ксения Собчак, Инстасамка

Количество просмотров: 338
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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