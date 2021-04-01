Ида Галич тайно встречается с блогером Стасом Круглицким

После того, как в прошлом году был рассекречен роман Иды Галич с блогером по имени Стас ПростоКласс, Иде ничего не оставалось делать, как подтвердить эти отношения.А началось все с того, что в начале прошлого года парочку засекли вместе в ночном клубе. А еще они, как будто специально, постили фотографии с отдыха, сделанные в одних и тех же местах.Но, как оказалось, счастье длилось недолго и ближе к осени Ида призналась, что уже пару месяцев, как вновь не состоит ни в каких отношениях.Ну, а спустя еще немного времени уже в другом интервью Галич обмолвилась, что незадолго до расставания она предупреждала своего бойфренда и говорила, что он еще пожалеет о своих поступках.«Они никогда не слушают, но так и происходит. До мужчин почему-то допирает, как им сильно повезло, в конце. Не знаю, что за болезнь такая…», - поделилась нюансами расставания Ида в беседе с Надеждой Стрелец.Ну, и тогда же Галич дала понять, что Стас совсем не против возобновить отношения.Что там произошло позже с бывшими возлюбленными доподлинно неизвестно, но Стасу все же удалось убедить Иду, что все плохое в прошлом и он изменился.