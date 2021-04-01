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Ида Галич тайно встречается с блогером Стасом Круглицким

Сегодня, 11:59
В этот раз Ида Галич и Стас ПростоКласс вместе отдыхали в СПА салоне.

Ида Галич тайно встречается с блогером Стасом Круглицким
После того, как в прошлом году был рассекречен роман Иды Галич с блогером по имени Стас ПростоКласс, Иде ничего не оставалось делать, как подтвердить эти отношения.

А началось все с того, что в начале прошлого года парочку засекли вместе в ночном клубе. А еще они, как будто специально, постили фотографии с отдыха, сделанные в одних и тех же местах.

Ида Галич тайно встречается с блогером Стасом Круглицким


Но, как оказалось, счастье длилось недолго и ближе к осени Ида призналась, что уже пару месяцев, как вновь не состоит ни в каких отношениях.

Ну, а спустя еще немного времени уже в другом интервью Галич обмолвилась, что незадолго до расставания она предупреждала своего бойфренда и говорила, что он еще пожалеет о своих поступках.

«Они никогда не слушают, но так и происходит. До мужчин почему-то допирает, как им сильно повезло, в конце. Не знаю, что за болезнь такая…», - поделилась нюансами расставания Ида в беседе с Надеждой Стрелец.

Ну, и тогда же Галич дала понять, что Стас совсем не против возобновить отношения.

Что там произошло позже с бывшими возлюбленными доподлинно неизвестно, но Стасу все же удалось убедить Иду, что все плохое в прошлом и он изменился.

← Александр Молочников прокомментирова...

Ключевые слова: Ида Галич, Стас Круглицкий, Стас ПростоКласс

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: личная страница в социальной сети

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