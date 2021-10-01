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Кристина Асмус отправилась в романтическое путешествие с Романом Евдокимовым

Сегодня, 12:19
Свой роман с Романом Евдокимовым, Кристина Асмус «рассекретила» сама.

Кристина Асмус отправилась в романтическое путешествие с Романом Евдокимовым
Асмус начала публиковать фотографии, на которых был мужчина очень похожий на Романа Евдокимова, и некоторые из этих фото были весьма любопытны.

В конце прошлого года они даже появились вместе на премьере и даже сфотографировались, но по словам очевидцев, на людях они держались скорее как друзья, а не как влюбленная пара.

Кристина Асмус отправилась в романтическое путешествие с Романом Евдокимовым


А на днях Кристина сообщила, что отправилась в отпуск в Египет, поскольку не разу там не была и не видела пирамид. Да и времени перелет в эту страну занимает гораздо меньше, чем до Мальдив, где в это время года она была уже неоднократно. Ну, а в здесь сейчас хорошо и совсем не жарко, что способствует экскурсиям в пустыню.

Кристина Асмус отправилась в романтическое путешествие с Романом Евдокимовым


Так вот, Роман сейчас тоже отдыхает и ему тоже совсем не жарко, хотя в море он все же окунулся. Очень соответствует климатическим нормам для Шарма Эль Шейха, где сейчас отдыхает и Кристина.

Кристина Асмус отправилась в романтическое путешествие с Романом Евдокимовым


Да и судя по городским пейзажам и надписям на плакатах, находится он в Египте.

Кристина Асмус отправилась в романтическое путешествие с Романом Евдокимовым


Так что, оставив на попечение мужа свою дочь, Кристина Асмус отправилась в романтическое путешествие со своим бойфрендом, который в отличие от Гарика и молод и обладает отменной фигурой.

Главное, чтобы никто не увел. Мы все прекрасно помним, с какой теплотой в своем театре принял Романа Худрук Олег Меньшиков, приславший ему подбадривающие слова на премьеру. А, как известно, Олег Евгеньевич любит составлять протекцию молодым дарованием. Говорят, что стремительный взлет актера Саши Петрова произошел именно благодаря ему. А ведь они с Петровым даже внешне чем-то похожи.

Кристина Асмус отправилась в романтическое путешествие с Романом Евдокимовым

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Ключевые слова: Кристина Асмус, Роман Евдокимов

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: личная страница в социальной сети

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