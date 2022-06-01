Жена юмориста Соболева повторно высказалась про супругу Прилучного

На днях жена комика и начинающего актёра Ильи Соболева Наталья неудачно пошутила над Павлом Прилучным и его новой женой, шутка плавно перетекает в скандал.Женщину атаковали разъяренные пользователи, требующие извинений, мол, какая ещё «чужая микрофлора», как можно так говорить, при беременной-то новой жене? И вообще, Соболевой бы помалкивать и следить за своим благоверным, который то и дело опускает её в своих выступлениях, рассказывая всем, как она «пердит» во сне, а жениться он её позвал и вовсе, когда она была на 9-месяце беременности, видимо, от безысходности.Соболева принялась оправдываться за неудачную шутку, правда, получилось так себе. Женщина отметила, что и не знала ни про какую беременную от Прилучного Брутян, ведь он меняет любовниц, как перчатки. Только два месяца назад у него была другая, а теперь некая Зепюр, уже успевшая залететь.К слову, торжество по случаю свадьбы актёра было в августе прошлого года, а сама регистрация ещё прошлой весной. Так что, какая «другая» была у него два месяца назад - вот загадка.