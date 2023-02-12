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Лолита Милявская впервые посвятила в детали личной жизни с новым молодым ухажёром

Вчера, 23:15
А Лолита та ещё "горячая штучка".

Лолита Милявская впервые посвятила в детали личной жизни с новым молодым ухажёром
Не так давно стало известно, что певица Лолита Милявская закрутила новый роман. В её сети попал мужчина, который значительно моложе знаменитости, но это не мешает ему думать о свадьбе.

Лолита Милявская впервые посвятила в детали личной жизни с новым молодым ухажёром


Правда, певица против этой идеи. Она убеждена, что брак ни к чему хорошему не приведёт, да и надоели ей все эти носки, стирка и обслуживание.

59-летняя говорит о любовнике коротко и нежно: «Просто нормальный парень. Вместе не живем, оба работаем много. Встречаемся давно. Нас все устраивает. И какое счастье, что я не отношусь к лондонской королевской семье, точно не должна отчитываться о том, с кем в спальне и играю в нарды».

Также она отметила, что их сближает факт любви к своей работе, мол, мужчина - трудоголик, и Лолиту это устраивает.

Лолита Милявская впервые посвятила в детали личной жизни с новым молодым ухажёром


Напомним, Лолита Милявская выходила замуж пять раз. Со своим заключительным супругом, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, она развелась в 2020 году.

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Ключевые слова: Лолита Милявская

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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