Лолита Милявская впервые посвятила в детали личной жизни с новым молодым ухажёром

Не так давно стало известно, что певица Лолита Милявская закрутила новый роман. В её сети попал мужчина, который значительно моложе знаменитости, но это не мешает ему думать о свадьбе.Правда, певица против этой идеи. Она убеждена, что брак ни к чему хорошему не приведёт, да и надоели ей все эти носки, стирка и обслуживание.59-летняя говорит о любовнике коротко и нежно: «Просто нормальный парень. Вместе не живем, оба работаем много. Встречаемся давно. Нас все устраивает. И какое счастье, что я не отношусь к лондонской королевской семье, точно не должна отчитываться о том, с кем в спальне и играю в нарды».Также она отметила, что их сближает факт любви к своей работе, мол, мужчина - трудоголик, и Лолиту это устраивает.Напомним, Лолита Милявская выходила замуж пять раз. Со своим заключительным супругом, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, она развелась в 2020 году.