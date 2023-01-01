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Резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили объявил о женитьбе и поделился расходами на свадьбу

Вчера, 22:36
Личность невесты пока не раскрывается.

Резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили объявил о женитьбе и поделился расходами на свадьбу
30-летний резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили во время своего выступления сообщил, что решил жениться. Об этом юморист рассказал прямо со сцены.

Резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили объявил о женитьбе и поделился расходами на свадьбу


Начать свой стенд-ап Андрей решил сразу с главного, не откладывая. Практически с порога он заявил, что этим летом женится и даже продемонстрировал кольцо на том самом пальце. Однако, как признался комик, счастливое событие для него больше ощущается как соревнование. По его мнению, сейчас свадьба — это не праздник, а поединок для девочек, чья окажется лучше.

«Свадьба в Москве — это очень дорого! Мы с моей невестой насчитали восемь миллионов рублей… Но без моего выступления — три», — поделился со сцены Бебуришвили.

Резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили объявил о женитьбе и поделился расходами на свадьбу


По признанию Андрея, на его свадьбе будет 150 гостей, но хотел бы видеть он только одного, правда, кого именно - умолчал.

«Пусть каждый думает, что это про него», — пошутил комик.

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Ключевые слова: Андрей Бебуришвили, olganews

Количество просмотров: 3 107
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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