Резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили объявил о женитьбе и поделился расходами на свадьбу

Начать свой стенд-ап Андрей решил сразу с главного, не откладывая. Практически с порога он заявил, что этим летом женится и даже продемонстрировал кольцо на том самом пальце. Однако, как признался комик, счастливое событие для него больше ощущается как соревнование. По его мнению, сейчас свадьба — это не праздник, а поединок для девочек, чья окажется лучше.
«Свадьба в Москве — это очень дорого! Мы с моей невестой насчитали восемь миллионов рублей… Но без моего выступления — три», — поделился со сцены Бебуришвили.
По признанию Андрея, на его свадьбе будет 150 гостей, но хотел бы видеть он только одного, правда, кого именно - умолчал.
«Пусть каждый думает, что это про него», — пошутил комик.