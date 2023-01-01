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Кайли Дженнер встречается с Тимоти Шаламе

Сегодня, 19:35
Влюбленные не афишируют отношения.

Кайли Дженнер встречается с Тимоти Шаламе
Стоит отметить, что поклонники звезд восприняли их с недоверием. Ведь сложно сказать, что модель и актер будут прекрасно смотреться вместе. Но потом их несколько раз заметили в компании друг друга, а знакомый звезд подтвердил, что между ними есть романтические отношения. Так что мнения поклонников на этот счет их очевидно не волнуют.

Кайли Дженнер встречается с Тимоти Шаламе


"Сейчас они ведут себя непринужденно. Их отношения пока несерьезные, но Кайли нравится проводить время с Тимоти и смотреть, к чему все идет. Ей с ним очень весело, потому что это сильно отличается от ее прошлых отношений. Это ново и захватывающе для Кайли", - рассказал инсайдер.

Согласно слухам, они познакомились в начале года на Неделе моды в Париже. Тимоти дружит с Кендал Дженнер, благодаря ей он и сблизился с Кайли. Правда говорить о серьезности их намерений пока рано. Модель не хочет предавать огласке их связь, и даже на фестивале Coachella не появилась вместе с Тимоти.

К слову, всего лишь три месяца назад она рассталась с отцом своих детей Трэвисом Скоттом. Отношения пары не отличались стабильностью. Они разошлись после рождения дочери, но потом помирились и стали родителями во второй раз. Свои отношения официально они не оформляли и даже жили отдельно. В последний раз они расстались без драмы и сохранили хорошие отношения ради детей. До этого Кайли встречалась с рэпером Tyga.

Кайли Дженнер встречается с Тимоти Шаламе

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Ключевые слова: julianews, Кайли Дженнер, Тимоти Шаламе

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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