Кайли Дженнер встречается с Тимоти Шаламе

Стоит отметить, что поклонники звезд восприняли их с недоверием. Ведь сложно сказать, что модель и актер будут прекрасно смотреться вместе. Но потом их несколько раз заметили в компании друг друга, а знакомый звезд подтвердил, что между ними есть романтические отношения. Так что мнения поклонников на этот счет их очевидно не волнуют."Сейчас они ведут себя непринужденно. Их отношения пока несерьезные, но Кайли нравится проводить время с Тимоти и смотреть, к чему все идет. Ей с ним очень весело, потому что это сильно отличается от ее прошлых отношений. Это ново и захватывающе для Кайли", - рассказал инсайдер.Согласно слухам, они познакомились в начале года на Неделе моды в Париже. Тимоти дружит с Кендал Дженнер, благодаря ей он и сблизился с Кайли. Правда говорить о серьезности их намерений пока рано. Модель не хочет предавать огласке их связь, и даже на фестивале Coachella не появилась вместе с Тимоти.К слову, всего лишь три месяца назад она рассталась с отцом своих детей Трэвисом Скоттом. Отношения пары не отличались стабильностью. Они разошлись после рождения дочери, но потом помирились и стали родителями во второй раз. Свои отношения официально они не оформляли и даже жили отдельно. В последний раз они расстались без драмы и сохранили хорошие отношения ради детей. До этого Кайли встречалась с рэпером Tyga.