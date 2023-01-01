"Вернуться в "Папины дочки" для меня означало заглянуть немножечко в прошлое. Я подумала — люди увидят меня в новом образе, я выросла, слава Богу. Может, у них переключится то, что Пуговка – это маленькая девочка. Это попытка по-другому посмотреть на Пуговку", - высказалась Екатерина.
Екатерина Старшова рассказала о своей личной жизни
Сегодня, 15:17
Екатерина ненадолго вернулась в Россию.
Екатерина Старшова известна по роли Пуговки в сериале "Папины дочки". Сейчас девушке уже двадцать один год и еще до недавнего времени она заявляла, что завязала с актерской карьерой. Но скоро на экраны выйдет продолжение ситкома, где она все же появится. По словам Старшовой, она больше не хочет быть заложницей одного образа. Она выросла и надеется, что зрители станут относиться к ней по-другому.
"Вернуться в "Папины дочки" для меня означало заглянуть немножечко в прошлое. Я подумала — люди увидят меня в новом образе, я выросла, слава Богу. Может, у них переключится то, что Пуговка – это маленькая девочка. Это попытка по-другому посмотреть на Пуговку", - высказалась Екатерина.
"Вернуться в "Папины дочки" для меня означало заглянуть немножечко в прошлое. Я подумала — люди увидят меня в новом образе, я выросла, слава Богу. Может, у них переключится то, что Пуговка – это маленькая девочка. Это попытка по-другому посмотреть на Пуговку", - высказалась Екатерина.
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Ключевые слова: julianews, Екатерина Старшова
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Количество просмотров: 1 027
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: Социальная сеть
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Автор фото: Социальная сеть
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