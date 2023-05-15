19-летняя фигуристка Алёна Косторная объявила о помолвке

Об этом стало известно после публикации в сети снимков, на которых Алёна демонстрирует помолвочное кольцо на безымянном пальце правой руки. Такое же украшение видно и на руке молодого человека.Фотография была сделала в небе, когда спортсмены совершали подъем на воздушном шаре.То, что свадьба не за горами подтвердила и сам Косторная, оставив комментарий в Интернете:"Интриги не вышло (большое спасибо, дорогие журналисты). 15.05.2023 действительно запомнится не только тем, что мы официально новая спортивная пара, но и предложением, сделанным Гошей выше облаков".Стоит напомнить, что Георгия и Алёну называют одной из самых красивых пар в фигурном катании России. Молодые люди подтвердили, что встречаются в начале этого года, 14 февраля.