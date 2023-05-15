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19-летняя фигуристка Алёна Косторная объявила о помолвке

Вчера, 15:29
Фигуристка Алена Косторная рассказала о том, что выходит замуж. Её избранником стал партнер по льду - Георгий Куницын.

19-летняя фигуристка Алёна Косторная объявила о помолвке
Об этом стало известно после публикации в сети снимков, на которых Алёна демонстрирует помолвочное кольцо на безымянном пальце правой руки. Такое же украшение видно и на руке молодого человека.

19-летняя фигуристка Алёна Косторная объявила о помолвке


Фотография была сделала в небе, когда спортсмены совершали подъем на воздушном шаре.

19-летняя фигуристка Алёна Косторная объявила о помолвке


То, что свадьба не за горами подтвердила и сам Косторная, оставив комментарий в Интернете:

"Интриги не вышло (большое спасибо, дорогие журналисты). 15.05.2023 действительно запомнится не только тем, что мы официально новая спортивная пара, но и предложением, сделанным Гошей выше облаков".

19-летняя фигуристка Алёна Косторная объявила о помолвке


Стоит напомнить, что Георгия и Алёну называют одной из самых красивых пар в фигурном катании России. Молодые люди подтвердили, что встречаются в начале этого года, 14 февраля.

19-летняя фигуристка Алёна Косторная объявила о помолвке

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Ключевые слова: Алёна Косторная

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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