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Дуа Липа впервые появилась на публике со своим 41-летним избранником

Сегодня, 12:29
О романах певицы Дуа Липы ходят легенды. А всё потому что журналистам доподлинно известно лишь об одном из них, - с братом Беллы и Джиджи Хадид Анваром.

Дуа Липа впервые появилась на публике со своим 41-летним избранником
Отношения Анвара и Дуа длились два года. Интересно, что молодой человек по сей день один и не стесняется признаться, что разрыв со звездой американской поп-сцены прошёл для него болезненно.

Липа после этого не была замечена с мужчинами, но именно сейчас решила рассекретить новые отношения.

Её избранником стал французский режиссер Ромен Гаврас. Ранее он встречался с конкуренткой по работе Липы - Ритой Орой. Роман начался ещё в феврале этого года.

А сейчас Дуа и Ромен впервые официально подтвердили, что они пара, появившись вместе на красной дорожке Каннского кинофестиваля, на премьере фильма «Король улиц».

Дуа Липа впервые появилась на публике со своим 41-летним избранником


27-летняя Дуа позировала в роскошном черном платье Celine by Hedi Slimane. Её точёную фигурку подчёркивали эффектные разрезы. 41-летний Гаврас был под стать певице, нежно обнимая её за талию.

Дуа Липа впервые появилась на публике со своим 41-летним избранником


В Сети отметили, что, несмотря на разницу в возрасте, пара выглядит очень гармонично.

← Певица Ольга Серябкина прокомментиро...

Ключевые слова: Дуа Липа

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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