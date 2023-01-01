Дуа Липа впервые появилась на публике со своим 41-летним избранником

Отношения Анвара и Дуа длились два года. Интересно, что молодой человек по сей день один и не стесняется признаться, что разрыв со звездой американской поп-сцены прошёл для него болезненно.Липа после этого не была замечена с мужчинами, но именно сейчас решила рассекретить новые отношения.Её избранником стал французский режиссер Ромен Гаврас. Ранее он встречался с конкуренткой по работе Липы - Ритой Орой. Роман начался ещё в феврале этого года.А сейчас Дуа и Ромен впервые официально подтвердили, что они пара, появившись вместе на красной дорожке Каннского кинофестиваля, на премьере фильма «Король улиц».27-летняя Дуа позировала в роскошном черном платье Celine by Hedi Slimane. Её точёную фигурку подчёркивали эффектные разрезы. 41-летний Гаврас был под стать певице, нежно обнимая её за талию.В Сети отметили, что, несмотря на разницу в возрасте, пара выглядит очень гармонично.