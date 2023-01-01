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Тимати Шаламе и Кайли Дженнер расстались

Сегодня, 12:47
Несколько месяцев назад в сети появились слухи о романе Кайли Дженнер с Тимоти Шаламе.

Тимати Шаламе и Кайли Дженнер расстались
Эта парочка многим показалась странной, но их периодически продолжали видеть вместе. А теперь стало известно, что их отношения, длившиеся семь месяцев, подошли к концу. Более того, говорят, что актер использовал модель ради пиара своего нового фильма, а после решил с ней расстаться.

Тимати Шаламе и Кайли Дженнер расстались


"Кайли ведет себя непринужденно, но ее друзья знают, что это должно быть обидно. Тимоти был первым парнем, с которым она проводила время после расставания с Трэвисом Скоттом. Она даже познакомила его со своей семьей", - рассказал инсайдер.

Тимати Шаламе и Кайли Дженнер расстались

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Ключевые слова: julianews, Тимоти Шаламе

Количество просмотров: 1 079
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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