"Кайли ведет себя непринужденно, но ее друзья знают, что это должно быть обидно. Тимоти был первым парнем, с которым она проводила время после расставания с Трэвисом Скоттом. Она даже познакомила его со своей семьей", - рассказал инсайдер.
Тимати Шаламе и Кайли Дженнер расстались
Сегодня, 12:47
Несколько месяцев назад в сети появились слухи о романе Кайли Дженнер с Тимоти Шаламе.
Эта парочка многим показалась странной, но их периодически продолжали видеть вместе. А теперь стало известно, что их отношения, длившиеся семь месяцев, подошли к концу. Более того, говорят, что актер использовал модель ради пиара своего нового фильма, а после решил с ней расстаться.
"Кайли ведет себя непринужденно, но ее друзья знают, что это должно быть обидно. Тимоти был первым парнем, с которым она проводила время после расставания с Трэвисом Скоттом. Она даже познакомила его со своей семьей", - рассказал инсайдер.
"Кайли ведет себя непринужденно, но ее друзья знают, что это должно быть обидно. Тимоти был первым парнем, с которым она проводила время после расставания с Трэвисом Скоттом. Она даже познакомила его со своей семьей", - рассказал инсайдер.
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Ключевые слова: julianews, Тимоти Шаламе
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Количество просмотров: 1 079
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: Социальная сеть
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Автор фото: Социальная сеть
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