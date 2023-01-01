Тимати Шаламе и Кайли Дженнер расстались

Эта парочка многим показалась странной, но их периодически продолжали видеть вместе. А теперь стало известно, что их отношения, длившиеся семь месяцев, подошли к концу. Более того, говорят, что актер использовал модель ради пиара своего нового фильма, а после решил с ней расстаться."Кайли ведет себя непринужденно, но ее друзья знают, что это должно быть обидно. Тимоти был первым парнем, с которым она проводила время после расставания с Трэвисом Скоттом. Она даже познакомила его со своей семьей", - рассказал инсайдер.