30-летний рэпер Dava спровоцировал слухи о помолвке

После громкого расставания с певицей Ольгой Бузовой, музыкант не был замечен в новых отношениях. Так продолжалось до недавнего времени, пока он сам не спровоцировал слухи о помолвке.Дело в том, что в Telegram-канале МУЗ-ТВ появилось новое видео, на котором Давид сидит в розовой рубашке и светлых штанах, а на его безымянном пальце невооруженным глазом видно кольцо.Сам Манукян пока никак не прокомментировал наличие нового аксессуара, но в интернете уже вовсю обсуждают таинственную возлюбленную рэпера и гадают, кто же это может быть.Примечательно, что совсем недавно бывшая девушка рэпера Ольга Бузова делилась с подписчиками, что вовсю готовится к свадьбе.По словам певицы, она не только знает, где будет проходить торжество, но уже забронировала отель. Правда, за кого же она собралась замуж, пока неизвестно.