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30-летний рэпер Dava спровоцировал слухи о помолвке

Сегодня, 14:37
30-летний рэпер Dava (Давид Манукян) старается держать личную жизнь в секрете.

30-летний рэпер Dava спровоцировал слухи о помолвке


После громкого расставания с певицей Ольгой Бузовой, музыкант не был замечен в новых отношениях. Так продолжалось до недавнего времени, пока он сам не спровоцировал слухи о помолвке.

Дело в том, что в Telegram-канале МУЗ-ТВ появилось новое видео, на котором Давид сидит в розовой рубашке и светлых штанах, а на его безымянном пальце невооруженным глазом видно кольцо.

30-летний рэпер Dava спровоцировал слухи о помолвке


Сам Манукян пока никак не прокомментировал наличие нового аксессуара, но в интернете уже вовсю обсуждают таинственную возлюбленную рэпера и гадают, кто же это может быть.

Примечательно, что совсем недавно бывшая девушка рэпера Ольга Бузова делилась с подписчиками, что вовсю готовится к свадьбе.

30-летний рэпер Dava спровоцировал слухи о помолвке


По словам певицы, она не только знает, где будет проходить торжество, но уже забронировала отель. Правда, за кого же она собралась замуж, пока неизвестно.

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Ключевые слова: Dava, Давид Манукян, Ольга Бузова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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