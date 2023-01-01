30-летний рэпер Dava спровоцировал слухи о помолвке

Дело в том, что в Telegram-канале МУЗ-ТВ появилось новое видео, на котором Давид сидит в розовой рубашке и светлых штанах, а на его безымянном пальце невооруженным глазом видно кольцо.
Сам Манукян пока никак не прокомментировал наличие нового аксессуара, но в интернете уже вовсю обсуждают таинственную возлюбленную рэпера и гадают, кто же это может быть.
Примечательно, что совсем недавно бывшая девушка рэпера Ольга Бузова делилась с подписчиками, что вовсю готовится к свадьбе.
По словам певицы, она не только знает, где будет проходить торжество, но уже забронировала отель. Правда, за кого же она собралась замуж, пока неизвестно.