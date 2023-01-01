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55-летняя мама Майли Сайрус Тиш вышла замуж за актера

Сегодня, 10:57
В семье американской певицы Майли Сайрус недавно произошло радостное событие.

55-летняя мама Майли Сайрус Тиш вышла замуж за актера
Ее 55-летняя мама Тиш Сайрус вышла замуж за популярного актера Доминика Перселла.

В минувшую субботу, 19 августа, женщина обменялась клятвами любви и верности со своим новым возлюбленным. Торжественная церемония прошла на территории роскошного особняка с бассейном в калифорнийском городе Малибу.

55-летняя мама Майли Сайрус Тиш вышла замуж за актера


Тиш примерила традиционный свадебный образ, состоящий из пышного белого платья и фаты. Ее жених Доминик тоже не стал экспериментировать и нарядился в белую рубашку с коротким рукавом и коричневые брюки.

55-летняя мама Майли Сайрус Тиш вышла замуж за актера


Поддержать маму в столь радостный день приехали трое ее детей: Майли с братом Трейсом и сестрой Бренди. Правда, остальные наследники на торжестве замечены не были.

Стоит отметить, что популярная певица посетила праздник в качестве подружки невесты. Майли предстала в платье нежно-голубого цвета.

55-летняя мама Майли Сайрус Тиш вышла замуж за актера


Напомним, с момента скандального развода Тиш с Билли Рэйем, отцом Майли Сайрус, прошел всего год. Бывшие супруги прожили вместе почти 30 лет и воспитали пятерых детей.

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Ключевые слова: Тиш Сайрус, Доминик Перселл, Майли Сайрус, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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