55-летняя мама Майли Сайрус Тиш вышла замуж за актера

В минувшую субботу, 19 августа, женщина обменялась клятвами любви и верности со своим новым возлюбленным. Торжественная церемония прошла на территории роскошного особняка с бассейном в калифорнийском городе Малибу.
Тиш примерила традиционный свадебный образ, состоящий из пышного белого платья и фаты. Ее жених Доминик тоже не стал экспериментировать и нарядился в белую рубашку с коротким рукавом и коричневые брюки.
Поддержать маму в столь радостный день приехали трое ее детей: Майли с братом Трейсом и сестрой Бренди. Правда, остальные наследники на торжестве замечены не были.
Стоит отметить, что популярная певица посетила праздник в качестве подружки невесты. Майли предстала в платье нежно-голубого цвета.
Напомним, с момента скандального развода Тиш с Билли Рэйем, отцом Майли Сайрус, прошел всего год. Бывшие супруги прожили вместе почти 30 лет и воспитали пятерых детей.